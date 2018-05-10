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今日 11:10 即巿股評 港股直擊

【輪證贏家】恒指又靠騰訊升？

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噚日下晝終於出咗去睇報告，結果返嚟嘅係我除咗有少少壞膽固醇同三酸甘油脂高咗少少之外， everything under control，不過應該仲有一個終極檢查，過多個星期先做，所以呢個星期都仲會返工打稿嘅(我最唔明係點解我老爸食煙飲酒講粗口，但佢上年驗身之後醫生同佢講：你繼續依家嘅生活就得架啦！但我就要戒澱粉質囉…)。

今朝返到公司，頭頂個風機嘈到我耳鳴咁滯，打電話去大廈管理處，一把靚女聲同我講：「無問題，即刻同你整。」Grade A真係Grade A，喺佢哋遙距幫我整風機嘅期間，開恒指日線圖見到今日恒指升穿咗噚日畫嘅「楔形」，依家10點9分，恒指最高位暫時做過30844點，升穿咗條50天線同100天線(30645點同30772點)，雖然現價見30776點，不過都叫做升穿咗條50天線先。

技術上嘅破都令到下方嘅技術指標發出利好訊號，或者恒指翻生同騰訊(00700)走勢突破「下降通道」有關。騰訊日線圖上見由3月21日高位475.6元開始一直下行，仲築成咗一條「下降通道」，10天線一度成為難以突破嘅阻力，仲一度有懷疑過騰訊會下試250天線添；「係呀！係呀！有人仲話《騰訊沒有夢想》添呀！」又唔似好關事喎，因為呢單嘢就算出咗街都似乎無影響到個股價，咁最大嘅原因就是呢篇文無燒着佢生意先啦。

下個星期三就係騰公布今年首季業績，今日騰訊升穿20天線(394.83元)，用騰訊牛熊證街貨嚟睇嘅話係無嘢睇到嘅，事關個股向來都係Call多過Put，牛多過熊，所以都係要用返恒指牛熊證街貨，事關推升個市都要有股份做幫兇先得架嘛，若然市係有望上行嘅話，咁向來做開蛇頭嘅騰訊上行嘅機會率都高啲啦。

依家10點23分，恒指高位仍然都係30844點，用呢個位嚟計嘅話，恒指今朝食咗30500至30599點，至30700至30799點呢三堆最貼價嘅熊證，而呢度全數夾埋就有1433張期指，而依家最貼價嘅變成30800至30899點，呢度有821張期指；重頭戲就係30900至30999點，呢度有相當於1337張期指。今日星期四，如果個市真借騰訊業績 > 推高騰訊股價 > 推高埋個市 > 食重貨熊證，成件事好合理咁喎。

再睇埋下方牛證，最貼價嘅係30100至30199點，同現價太遠了，又無乜肉食。恒指牛(68842)，收回價29788點，同現價有逾947點距離；又或者騰訊牛(69389)，收回價377.08元，約13倍槓桿，同現價有約6%差距。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。
電郵：[email protected]；微博：Gladyshan

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