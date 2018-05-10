即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後走勢反覆，全日波幅222點。恒指收報30536點，升133點或0.44%，成交金額842.8億元。國指收報12185點，升40點或0.33%；上證收報3159點，跌2點或0.07%。港股走勢優於A股。

恒指呈2連陽走勢，重上10 SMA及20 SMA，恒指最高升至30568點，創4月25日以來高位。MACD快慢線差距由負轉正，走勢改善。全日上升股份759隻，下跌795隻，整體市況未如指數般強。

中國總理李克強呼籲中日韓共同維護自由貿易，中國願與日韓一道，加快中日韓自貿協定談判進程。中國商務部表示，中日簽署加強服務貿易等合作備忘錄；另據新華社報道，中國同意給予日本2000億元人民幣RQFII額度，本幣互換協議達成原則共識，料消息利好A股表現，港股也有望受惠。

美國國務卿蓬佩奧稱，他在北韓與金正恩進行了富有成果的會談，並透露特朗普與金正恩的會晤可能會超過一天。另據朝中社報道，金正恩贊賞會談取得令人滿意的結果。

美國總統特朗普宣布美國退出伊朗核協議，市場估計中東局勢可能轉趨緊張，油價創3年半新高。油價升有利石油企業盈利表現，也利好美股三大指數。今早亞太股市向好，夜期下跌而ADR上升，兩者背馳，料恒指可高開，早市走勢大好，有望挑戰100 SMA (約30751)，至午後轉弱，尾市波動。

個股介紹：

紅星美凱龍(01528)的主要業務為從事自有╱租賃商場、委管商場、商品銷售及相關服務業務。

集團在截至2018年3月的首季，已開業自營商場於報告期內取得營業收入17.36億元，同比增長9.8%，毛利率為78.7%，與2017年毛利率基本持平。

在截至2018年3月31日，集團有25家籌備中的自營商場（其中自有22家、租賃3家），計劃建築面積約260萬平方米（最終以政府許可文件批准的建築面積為準）；籌備的委管商場中，有348個委管簽約項目已取得土地使用權證╱已獲得地塊。

集團預期市盈率12.9倍，周息率4.2%。上日收報10.82元，上望12.84元，止損設於 10.4元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。