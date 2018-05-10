港股直擊 即巿股評

港股三日升609點，不過成交跌至兩個半月低，市場觀望氣氛濃厚，恒指今早有望挑戰50天線阻力。

隔晚美股收高，道指收市升182點或0.75%，報24542點，連續第五個交易日攀升，重上20天及50天平均線之上；納指收升1%，報7339點；標普500指數漲0.97%，報2697點。

原油期貨價格上漲約3%至每桶71美元之上，創三年半新高，推動能源股上漲。美國總統特朗普週二表示，美國準備制裁伊朗、限制該國石油出口。在2016年總統大選的拉票活動期間，特朗普就已經作出了這一承諾。特朗普有關伊朗的決定使市場擔心全球原油供應將變得緊張。

油價上升的同時，美國國債收益率也在上漲。能源價格的上漲提高了通脹預期，使得作為固定收益資產的國債價格承壓。通脹上漲同時也增大了聯儲局面臨的壓力，使其需要採取更加激進的加息措施。

那邊廂，中美敲定第二輪經貿談判。中方已接受美國邀請，同意在適當時候赴美磋商，雙方工作團隊正在保持密切溝通。

個別中概股表現波動，微博跌逾14%，其首季度淨利潤增速較過去幾個季度大幅放緩。新浪跌逾10%。

倫敦基本金屬多數上漲，LME期銅及期鋅均收升1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.78元，較本港上日收市升1.68元；騰訊(00700)ADR收報397.13元，升2.53元；國壽(02628)ADR收報22.53元，跌2仙。「三桶油」向好，中海油(00883)ADR收報13.65元，升0.13元；中石油(00857)ADR收報5.96元，升1仙；中石化(00386)ADR收報7.93元，升5仙。電訊個別走，中移動(00941)ADR收報73.26元，跌0.29元；聯通(00762)ADR收報10.85元，升0.11元。

ADR港股比例指數報30703，較周三恒指收市升166點或0.54%。恒指昨日連升第三個交易日，收報30536點，升133點，惟主板成交金額縮減至842.8億元。技術走勢顯示，恒指雖然收復20天線，但續受制於由1月29日33484點歷史高位向下伸延的下降趨勢線(即三角形頂線)，暫未擺脫反覆待變格局。留意恒指今日能否一舉突破50天線約30640點阻力。

國家統計局今早九時半將公布4月份居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)。市場普遍預計，4月份CPI同比漲幅有望回落至2%以下。

焦點股份

華潤置地(01109)：公布4月總合同銷售金額約141.7億元(人民幣‧下同)，按年增33.9%。首4個月，總簽約金額按年升22.8%。另外，4月投資物業實現租金收入約7.14億元，按年增長29%。

佳兆業(01638)：公布首4個月，總合約銷售按年增8.4%；單計4月，合約銷售約42.8億元人民幣，按年增加約30.8%。

協同通信(01613)：公布按每股配售價0.08元，配售約6.53億股新股，淨集資約為5218萬元。配售股份佔經擴大後該公司已發行股本約16.32%，配售價較股份今日收市價0.076元，溢價約5.26%。

中航科工(02357)公布，獲中國證監會正式批准，參加H股全流通試點項目。