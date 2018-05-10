咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商捷榮國際(02119)公布招股結果，本港公開發售部分錄得超額認購約161.94倍，啟動回撥機制，令該部分比例增至50%，一手2000股，中籤率為15%，認購40手方穩獲一手。
國際配售部分亦錄大幅超額認購。
集團股份按每股1.98元定價，略高於招股中間價，集資淨額約1.64億元。原招股價介乎每股1.5元至2.19元。
集團股份明早(11日)於主板掛牌。
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國際配售部分亦錄大幅超額認購。
集團股份按每股1.98元定價，略高於招股中間價，集資淨額約1.64億元。原招股價介乎每股1.5元至2.19元。
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