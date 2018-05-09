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今日 20:15 重要通告 港股直擊

中興:現金充足 積極與美方溝通撤拒絕令

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中興通訊(00763)公布，自美國於4月20日發出禁止當地企業，在未來7年向該公司出售零部件的命令後，受相關拒絕令影響，主要經營活動已無法進行。

不過，該公司強調，目前其現金充足，在合法合規的前提下堅守商業信用。該公司及相關方積極與美國政府相關部門溝通，推動美國政府調整或取消拒絕令，推動事情向好的方向發展。

新浪科技稍早報道，因受美國禁令影響，中興正在推動出售手機業務，華為、OPPO、小米等公司參與了談判。不過，中興終端方面否認此消息；華為及OPPO也表示否認，稱沒有這回事。

下載港交所通告原文

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