重要通告 港股直擊

中航科工(02357)公布，獲中國證監會正式批准，參加H股全流通試點項目。

根據證監會批准，該公司獲准將不超過約36.1億股內資股轉換為H股並上市，但詳細實施計劃尚未有最終確定。