港股直擊 即巿股評

美國退出伊朗核協議，市場關注美國與伊朗關係，隔晚美股收市個別發展。港股連升兩日後，今日反覆造好，收復廿天線。不過大市成交額進一步縮減，下跌股份比例亦較高。

恒指今早高開49點，開市後曾升125點，重上20天線(約30426點)，及後沽壓湧現，曾倒跌56點，見30346點全日低，於10天線(約30332點)上方回穩，中午收市前曾升160點見半日高，中午升122點。恒指午後突破上午高位，最多升165點，見30568點全日高。恒指收報30536點，升133點或0.4%，連升第3日累漲609點或2%。大市今日下跌股份比例為51%，上升股比例為49%。

全日成交額僅842.8億元，較上日減少188.81億元或18.3%，創2月15日半日市以來新低；以全日市計，則為去年12月29日以來新低。

國企指數收報12185點，升40點或0.3%；三連升累漲294點或2.5%。

恒指即月期貨收市升216點或0.72%，報30418點，低水118點。

A股偏軟，滬指跌0.07%；深成指跌0.17%。兩市成交額約3826億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升137點，報24444。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1%；友邦(01299)升0.4%；平保(02318)升0.5%。港交所(00388)升0.3%，集團中午公布首季多賺49%；建行(00939)升0.2%；滙控(00005)升0.3%。另外，九倉置業(01997)旗下海港城首季總銷售額達100億，為史上最好成績的第一季，股價創新高，收市升3.3%；旺旺(00151)升2.2%。相反，金沙中國(01928)跌0.9%；銀娛(00027)跌0.8%；恒生(00011)跌0.5%。

焦點板塊

石油股：隔晚油價一度急吐，其後美國總統特朗普宣布退出伊朗核協議，油價跌幅收窄，今日亞洲時段則進一步造好，外圍油價升逾2%，紐油重上每桶70美元水平，最新報71.14美元。中海油(00883)創逾三年高，收市升2.3%；中石油(00857)升4.4%為升幅最大藍籌；中石化(00386)升2.2%。油服股方面，中海油服(02883)飆7.2%；日前公布向英國石油提供兩台陸地修井機的海隆控股(01623)飆升15%；聯合能源(00467)飆18.2%；東岳集團(00189)升7.7%；宏華(00196)升11.8%；安東(03337)升8%；巨濤(03303)升5.8%；華油能源(01251)升9.4%。

汽車股：主要汽車製造商普遍受壓，長城汽車(02333)曾挫4.9%，見7.7元逾兩周低，收市跌2%，集團今年首4個月，汽車銷量總計33.84萬輛，按年增3.39%。單計4月份，銷量按年增11.79%，瑞信與大和指WEY品牌銷量失望。華晨(01114)挫3.9%；北汽(01958)跌1.7%；廣汽(02238)跌1.2%；比亞迪(01211)跌0.9%；吉利(00175)反覆低收0.4%；東風(00489)跌0.6%。相反，4S零售商中升(00881)連日造好，股價創新高，收市升2.5%。

醫藥股：今日表現兩極，康哲藥業(00867)復牌曾挫9.1%，收市跌5.8%，成交額4.5億元。集團公布，產品Traumakine的泛歐Ⅲ期INTEREST試驗頂線數據沒有達到第28天無呼吸機支持天數和生存率的主要療效複合終點，無法基於上述結果獲得上市所必要的註冊許可，高盛維持評級和目標不變。另外，藍籌新貴石藥(01093)無起跌；中生製藥(01177)尋頂，股價再創新高，收市升4.5%；復星醫藥(02196)升2.2%；微創醫療(00853)升1.9%；上海醫藥(02607)升1.6%。半新股平安好醫生(01833)升1.7%，報54.7元，仍受制招股價54.8元。

焦點股份

SHIS LTD(01647)：今早復牌飆升，曾飆升1.53倍，見2.5元創新高，收市升84.8%，成交額急增至2.38億元。集團公布，要約人Morgan Hill Holdings Limited及Trinity Gate以總代價6.53億元，向控股股東購入已發行股本約72.29%，並以每股現金0.87元提出要約全購。近日劍虹集團(01557)和SHIS先後賣盤炒高，多隻建築工程業細股今日炒高，黎氏企業(02266)升23.2%；上諭(01633)升20.4%；明樑(08152)升19.2%；立基工程(01690)升19.1%。

聚利寶控股(08527)：今早於創業板上市，最高見1.22元，收報1元，較招股價0.5元高1倍，成交額約5701萬元，不計手續費每手賺2500元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。