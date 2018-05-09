港股全日沽空金額88.87億元，另有約1034.3萬元人民幣沽空， 大市沽空比率10.54%，較上日上升約0.04個百分點。
恒生中國企業(02828)全日沽空金額繼本周一之後，今日復居首位，金額4.9億元，沽空比率40.3%。
中國平安(02318)排第二，沽空金額4.44億元，沽空比率18.9%。
第三位是中國石油股份(00857)，沽空金額3.47億元，沽空比率20.5%。
第四位是騰訊控股(00700)，沽空金額3.43億元，沽空比率4.2%。
港股全日沽空金額88.87億元，另有約1034.3萬元人民幣沽空， 大市沽空比率10.54%，較上日上升約0.04個百分點。
恒生中國企業(02828)全日沽空金額繼本周一之後，今日復居首位，金額4.9億元，沽空比率40.3%。
中國平安(02318)排第二，沽空金額4.44億元，沽空比率18.9%。
第三位是中國石油股份(00857)，沽空金額3.47億元，沽空比率20.5%。
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