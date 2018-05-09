港股直擊 即巿股評

隔晚美股收市個別發展，市場關注美國與伊朗關係。港股連升兩日後，今早表現反覆，半日收復廿天線。

恒指今早高開49點，開市後曾升125點，重上20天線(約30421點)，及後沽壓湧現，曾倒跌56點，見30346點半日低，於10天線(約30320點)上方回穩，半日收市前突破早段高位，曾升160點，見30562點。恒指中午收報30525點，升122點或0.4%，大市成交額461.35億元。

國企指數報12205點，升61點或0.5%。

A股半日個別發展，滬指升0.06%；深成指跌0.07%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.2%；友邦(01299)升0.8%；平保(02318)升0.8%。港交所(00388)升0.3%，集團中午公布首季多賺49%。相反，金沙中國(01928)跌1.3%；中銀香港(02388)跌0.6%；恒生(00011)跌0.5%。

焦點板塊

石油股：美國總統特朗普宣布退出伊朗核協議，隔晚油價一度急吐，不過最新於亞洲時段回升，外圍油價升逾2%，紐油重上每桶70美元水平，最新報70.66美元。中海油(00883)升2.1%；中石油(00857)升3.9%；中石化(00386)升1.9%。油服股方面，中海油服(02883)升4.5%；安東(03337)升2.7%。

汽車股：主要汽車製造商今早受壓，長城汽車(02333)曾挫4.9%，見7.7元逾兩周低，半日跌3.2%，集團今年首4個月，汽車銷量總計33.84萬輛，按年增3.39%。單計4月份，銷量按年增11.79%，瑞信與大和指WEY品牌銷量失望。華晨(01114)挫4.2%；北汽(01958)跌1.4%；廣汽(02238)跌1.3%；比亞迪(01211)跌1%。吉利(00175)表現硬淨，半日升0.2%，集團早前公布4月總銷量按年升49%，獲瑞信升評級至「跑贏大市」。

焦點股份

康哲藥業(00867)：今早復牌，低開4%，開市後曾挫9.1%，見17.62元，半日跌5.3%，成交額3.21億元。集團公布，Faron稍早披露產品Traumakine的泛歐Ⅲ期INTEREST試驗頂線數據的公告，稱歐洲的INTEREST研究施用Traumakine治療沒有達到第28天無呼吸機支持天數和生存率的主要療效複合終點。集團指相關產品無法基於上述結果獲得上市所必要的註冊許可。

SHIS LTD(01647)：今早復牌飆升，暫時最多升1.53倍，見2.5元創新高，半日升1.02倍，成交額急增至1.81億元。集團公布，要約人Morgan Hill Holdings Limited及Trinity Gate以總代價6.53億元，向控股股東購入已發行股本約72.29%，並以每股現金0.87元提出要約全購。

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