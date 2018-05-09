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大酒店(00045)公布，今年首季香港半島酒店的出租率80%，按年增長4個百分點；平均房租增21.07%至5883元；平均可出租客房收入上升28.04%至4717元。

期內，其他亞洲地區的半島酒店出租率按年升2個百分點至70%；平均房租2699元，升9.98%；平均可出租客房收入1901元，亦升13.63%。

至於歐美半島酒店方面，出租率按年持平於63%；平均房租升3.9%至5600元，平均可出租客房收入增長2.72%至3511元。

出租物業方面，住宅的出租率按年升3個百分點至95%，每平方呎每月平均收益46元，升2.22%；商場出租率則跌2個百分點至88%，每平方呎每月平均收益172元，跌0.58%；辦公室的出租率亦跌4個百分點，每平方呎每月平均收益升3.51%至59元。

該公司董事總經理兼行政總裁郭敬文表示，今年集團的業務開展勢頭強勁。首季業績表現較預期理想，反映集團為推動業務收入增長，以及減省成本所作出的努力，同時亦反映出經營業務的多個市場，尤其是本港的營商環境均已有所改善。

展望未來，郭敬文指出，集團業務於今年開展理想。本港的高級住宅租賃及零售租金收入前景續欠明朗，儘管如此，集團仍對今年內的香港旅遊業市場感到審慎樂觀。