港股直擊 即巿股評

SHIS LTD(01647)今早復牌飆升，暫時最多升1.53倍，見2.5元創新高，現升1.2倍，成交額急增至1.56億元。

集團公布，要約人Morgan Hill Holdings Limited及Trinity Gate以總代價6.53億元，向控股股東購入7.5億股，佔已發行股本約72.29%，並以每股現金0.87元提出要約全購。

每股要約價較停牌前折讓約12.12%。

SHIS為新加坡承建商，去年3月27日上市。

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