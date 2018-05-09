即巿股評 港股直擊

噚日恒指升吓升吓，又真係比佢彈到上條20天線，但由於日線圖見恒指處於「下降通道」嘅中位，所以就算彈得穿都只能夠話50/50波，本身處於中間位再落注已經係一件好博嘅事，即使買升，都趁恒指5分鐘圖上出現超賣先算係一個靚位入市，按噚日下晝2點恒指穿完條20天線為分界啦，講緊要等多45分鐘，即2點45分你先見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣，留意番唔係嚴重超賣，%K線同%D線分別報20.66同30.21，如果連分鐘圖上一條咁敏感嘅技術指標都插唔到落咁底嘅話，做開day trade都知道呢個位都係博。既然係咁，做乜要咁博？

你真係唔好話我知咁博就係為咗今朝恒指開市升嗰50點，係就係之後最高位升至30528點，升過百點；但依家10點9分，恒指今朝個裂口開高已經完全補番，而所謂嘅30528點就成為咗今日暫時嘅高位，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線分別報16.24同26.4，即係話如果恒指要跌嘅話，絕對係有可能。

返番去恒指日線圖睇，今日都叫做彈過吓嘅，就係今朝開市呢一彈，真係好衰唔衰，彈到上「下降道通」個頂，上到呢個位有乜可能唔掉頭先得架。與此同時，呢個「下降道通」你可以視佢為一個向下斜嘅「長方形」，其實早個星期keep住講嘅「楔形」尚在，「隔離街講呢個叫做『三角形』，唔係『楔形』喎……」我師傅教落：未合埋個口嘅叫做「楔形」，即係好似摺住度門個舊嘢咁嘅形狀；而合埋口嘅先叫做「三角形」，「楔形」係待變；「三角形」係爆單邊在即，兩樣嘢嚟架！ 我就梗係跟開我師傅個套啦，但如果你見隔離街畫嘅圖都係咁上下嘅話，Well，我諗大家講嘅嘢都係一樣啫。

依家10點22分，恒指做緊30364點，恒指牛熊證街貨圖上噚日最貼價嘅29700至29799點，今日變咗第五貼價區，而呢度有相於1265張期指，比噚日見嘅1676張少咗411張期指，咁呢411張就應該係噚日見市升然後割禾青個班人留底嘅痕跡。至於最貼價嗰四個100點嘅範圍相信係新上市嘅證嚟嘅，貨量唔多，四層樓夾埋先得101張期指。

至於上方嘅熊證，以今日恒指暫時做過嘅高位30528點計，最貼價嘅30400至30499點率先死亡，呢度有相當於133張期指；而依家最貼價嘅即係30500至30599點，呢度都有成879張期指，貨量唔少架。

雖然係咁，之不過依家恒指處於「下降通道」頂，而按恒指牛熊證街貨圖嚟計，上行近但唔多貨，下行遠但重貨喺晒度，日線圖上技術指標又處於中軸水平未有啟示，唔通呢個悶局要持續到下個星期騰訊(00700)業績？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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