港股直擊 即巿股評

港股連續兩日回升，惟仍處於整固格局，投資者觀望氣氛仍然濃厚，料恒指今早窄幅上落的機會較大。近期強勢的醫藥股昨日出現先高後低走勢，康哲藥業(00867)今日復牌，留意醫藥股或較反覆。

隔晚美股窄幅個別走，道指收市微升2點，報24360點；納指微升1點報7266點；標普500微跌不足1點報2671點。特朗普稱將退出伊核協議。特朗普稱，美國將退出伊朗核協議，將制裁伊朗。任何幫助伊朗獲得核武器的國家都將面臨制裁。該消息公布後，原油期貨價格跌幅收窄至約1%，盤中一度跌逾4%。制裁伊朗將減少全球原油供應量，從而使原油期貨價格得到支持。

那邊廂，中美貿易爭端仍未明朗。白宮發言人桑德斯表示，中國國務院副總理劉鶴將於下周訪美，與美國經貿官員繼續就經貿問題進行磋商。分析人士認為，在某種意義上，美方主動釋放繼續磋商的訊號，正是北京會談的成果之一。此前關於北京會談「不歡而散」的報導和分析並不準確，存在誤讀。而美方從漫天要價回到現實談判空間，將成為下一步磋商走向的關鍵。

除了地緣因素外，近期美元急升也引發全球市場特別是新興市場的大幅動盪。過去兩周裡，美元從89點的底部急升至92.5，觸及4個月來高點。是特朗普當選以來表現最好的一周。相反，隨着資金回流美元，新興市場股債滙市的流動性都會被吸走，市場擔心美元走強會對新興市場造成衝擊。

個股方面，京東公布首季經調整每股盈利按年下跌23%，營收增速創有史以來最低水平，季績公布後，京東盤後急跌近4%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.34元，較本港上日收市升0.44元；騰訊(00700)ADR收報392.23元，升1.63元；國壽(02628)ADR收報22.37元，跌8仙。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報13.23元，升1仙；中石油(00857)ADR收報5.7元，無升跌；中石化(00386)ADR收報7.7元，跌1仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報73.61元，跌0.19元；聯通(00762)ADR收報10.86元，升4仙。

ADR港股比例指數報30394，較周二恒指收市微跌8點。港股昨日午後進一步造好，恒指曾升449點，高見30444，一度重上廿天線(約30436點)，收報30402點，升408點或1.4%，連升兩日進賬476點或1.6%，不過昨日下跌股分比例亦有41%，反映升市未算全面，多隻醫藥股昨日出現先高後低走勢。市寬改善，股價高於50天線比率的中線市寬上升1.4個百分點至39.2%，近一個月來最高，留意能否重上40之支持區頂部。恒指短期阻力參考50天線約30650點水平，支持位參考周一低位29791點。

焦點股份

康哲藥業(00867)：公布，藥廠Faron稍早披露用於治療急性呼吸窘迫綜合症(ARDS)產品Traumakine的泛歐Ⅲ期INTEREST試驗頂線數據的公告，稱歐洲的INTEREST研究施用Traumakine治療沒有達到第28天無呼吸機支持天數和生存率的主要療效複合終點，意味相關產品無法基於上述結果獲得上市所必要的註冊許可。Faron昨日在倫敦股價暴跌八成半，而康哲於2015年購入Faron的Traumakine區域資產，控股股東兼主席林剛則持有Faron的15.72%股份。康哲將於今日復牌，留意股價或較波動。

比亞迪股份(01211)：公布4月銷售汽車3.74萬輛，按月下跌13.44%；其中，新能源汽車銷量1.39輛，下跌0.23%。

長城汽車(02333)：公布今年首4個月，汽車銷量總計33.84萬輛，按年增3.39%。單計4月份，汽車銷量8.18萬輛，按年增11.79%。

聚利寶(08527)：在創業板上市的星馬餐飲集團聚利寶今早掛牌，昨日暗盤表現造好。據耀才暗盤交易中心資料顯示，聚利寶暗盤以最高位0.73元收市，較招股價0.5元，升46%或0.23元。股份公開發售部分錄超額認購9.8倍，一手5000股，中籤率70%。