即巿股評 港股直擊

昨日恒指隨外圍高開129點後升幅擴大，最多升449點，高見30444點，全日升408點，收報30402點，大市成交額回升至1031.61億元。港股雖然已兩連升，但預計短期仍會受中美貿易陰霾左右，短期內料出現整固的機會較高。

不過，港股已就中美貿易問題經歷了多次的急跌，而每次跌幅也越來越少，這反映了市場已逐漸消化這問題，除非出現更惡劣的情況，否則港股有望在整固過後再展開升浪，而現階段應採取候低吸納的策略。

選股方面，建議可留意碧桂園(02007)，該公司屬「高周轉率」的內房企業，去年全年純利約260.6億元人民幣，同比增長1.26倍，核心純利約246.9億元人民幣，同比增長1.06倍。另今年首季，該公司的合同銷售金額達1879.7億人民幣，按年增長24.8%，合同銷售建築面積也達到2039萬平方米，增長22.5%。

目前內房企業最怕的就是加息，利率上升，融資成本便會增加，購買土地的成本也會因而上升，這會導致整體利潤下降。但碧桂園去年已積極補充土地儲備，故此今年可售資源充裕，此外，其槓桿水平在眾多內房股中屬偏低，加上資金周轉率高，故可視為內房股中的首選。

其股價自今年4月18日跌穿保歷加通道底部後逐漸回升，目前處於整固階段，但短期再急跌的機會已大大減少，建議可候15.5元買入，目標17.4元，跌穿15元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益