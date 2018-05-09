即巿股評 港股直擊

上周，我們從黃金的分析爲例，回到港股恒生指數的形態分析，指出坊間流行的分析是三角形的第四浪整固，其後還有第五浪上漲。而結合MTA的時間周期分析，我們看到的是，五月依然有機會反彈尤其月初，時間周期與A股較為一致與美股卻不同步，然而反彈過後依然有快速回調的下跌週期。恒生指數的日線形態是存在變數，這個變數我們在月報中已經畫出。

月初的這個反彈，我們在周一就發出圖表分析指出「HSI期貨出現一個築底形態，明天有短暫的上漲周期」，穿越29990(HSI期貨)即可確認，而周二港股即刻大漲超過400點，符合預期又印證了月報提出的所謂「月初有反彈」的講法。

如果市場按部就班根據劇本行走，我們MTA會員就知水到渠成該如何應對。本身三角形收縮形態，未來突破應當有可觀的趨勢(利潤)。

我需要提醒的是，波浪分析不可主觀凴視覺來下定論，而是要配合客觀的數據分析以及過往市場行爲的觀察。

以港股爲例，過往歷史告訴我們鐘擺效應十分明顯，極端超買之後容易引發極端超賣，那麽今年1月的超買同時為日綫周綫月綫級別，意味著未來將在這三個維度出現同樣的極端超賣，日綫出現過，周綫和月綫尚未。我們拭目以待。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。