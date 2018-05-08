即巿股評 港股直擊

期指本周一表現十分反覆，高開後曾升穿三萬點水平，高見30046點後便回落，之後更一度倒插200點，低見29580點，惟收市前跌幅再度收窄，全日僅跌23點，收報29757點。昨天期指明顯反彈，差不多由頭升到尾，高開53點後，升幅不斷擴大，最多漲超過500點，高見30265點，全日大升445點，收報30202點。周一及周二大市交投與之前相若，平均成交額1000億元左右。

貿戰未明朗 反撲料短癮

市場昨出現一些利好消息，首先，內地財政部公布了針對內地保險公司的一系列稅務優惠，受相關因素刺激，內險股昨天全線抽升。另外，美國白宮發言人桑德斯表示，中國首席經濟顧問及副總理劉鶴將於下周到訪美國，繼續在兩國貿易議題上展開談判，雖然以上消息到執筆時還未得到中方證實，但已令市場對兩國貿易戰的憂慮有所降溫；再配合外圍股市近日普遍向好，造就港股昨天大漲。

雖然市場氣氛好轉，不過筆者認為，是次反彈屬於短癮居多，畢竟短期影響港股的主要因素為中美貿易戰及美滙走向，兩者均未見明朗，美滙昨天更升至接近93的水平，港滙又再觸及7.85的弱方兌換保證，除非上述兩個主要因素出現突破性的向好發展，否則，大市短期向淡的機會仍然偏高。

技術方面，雖然昨天出現急升，惟各主要技術指標維持偏淡的訊號。期指在周一曾觸及自1月29日開市的大型三角形底部後便出現反彈，昨天收市時更成功升抵上周五的高位，若今天開市後期指同時突破昨天的高位30265點及10時前高位的話，是次反彈或會得以延續，而下一個重要阻力會是30700點關口，因該處除了是大型三角形的頂部，同時亦是小時圖中的雙頂位置；否則，大市或要向下再試周一低位29580點的支持。

經過近日的走勢，牛熊證分布較之前有明顯變化，現時牛熊街貨比例為六四左右，而牛證重貨在29500至29800點之間，總數累積至接近3900張期指的街貨，而熊證方面的重貨區則是31100至31400點，該處只有大概1450份期指的街貨，因此建議各位小心大戶先營造大市向好的氣氛，再引散戶入夠牛證後，才借消息向下開展新一輪跌浪屠牛。

策略方面，後市繼續反覆，建議各位等待期指到了大型三角形的頂底位置，即是30700點及29580點附近才執行新一套即月勒束式投資組合（Long Call及Long Put），因筆者仍維持向下機會較高的看法，在行使價上可選價外1000點（Long Call）及800點（Long Put）。

另外，建議手上還持有淡倉的投資者，如期指今天同時升穿昨天高位30265點及10時前高位，便要考慮平倉止蝕。