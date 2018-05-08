港股直擊 即巿股評

多隻服飾股走勢領前大市，獨胸圍股都市麗人(02298)逆市跌4.1%，報4.65元，盤中低見4.5元，為4月13日以來新低。

集團上月26日公布，以每股4.2元，向京東、騰訊(00700)、唯品會及中瑞控股，合共配售1.21億股新股，集資淨額5.09億元。雖然配售股份僅擴大後股本約5.37%，不過戰略意義相當大。京東和唯品會成為股東，反映都市麗人拓展網上渠頭的願境。另外集團早於2月亦宣布旗下廣東都市麗人擬與京東旗下京東世紀及基金管理團隊成立規模10億元人民幣的合作基金，在本港上市的女性內衣股份中，都市麗人野心較為突出。

胸圍股去年整體表現相當不俗，都市麗人去年賺3.17億元人民幣，按年增長31.01%。根據EJFQ數據，集團股東權益回報率(ROE)9.4%；毛利率43.2%，均處紡織及成衣行業的中上水平。另外，EJFQ系統於2月7日發出長線綠燈，至今累升32.9%。

走勢方面，14天RSI今日跌穿50，報48.01，為1月24日以來新低。股價已穿10天和20天線，若短線未能重上4.9元水平，或下試50天線支持位，即4.3元水平，為較佳入場水平。假設能坐穩現水平，可先買第一手。

陳鎮強

信報投資研究部

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