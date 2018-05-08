訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:27 香港財經 港股直擊

浦江中國夥3企業拓科技物業合作

浦江中國(01417)宣布，與上海盈展資產管理、深圳海億達科技及深圳能效通網絡，分別訂立合作框架協定。

其中，該公司將與上海盈展共用存量物業資源，在存量物業管理服務領域及城市存量更新商業物業的定位、推廣及服務領域進行合作。

另外，該公司及介谷科技和海億達科技及能效通網絡合作，加強在設施運維及節能服務領域的合作關係，加深公司物業管理的科技管理、運維及服務。

浦江中國執行董事兼行政總裁肖予喬表示，訂立的合作框架協定將促進各方深入合作，不但加強公司的競爭力，亦加快公司向科技物業轉型的步伐。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。