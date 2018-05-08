港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數高收，道指升94點。港股昨日終止三連跌後，今日進一步造好。大市成交額重返千億，上升股份比例近六成。

恒指今早高開129點，即返三萬關，報30123點已屬全日低，開市後升幅擴大，上午最多升388點，重上10天線(約30342點)，中午升351點，午後進一步造好，曾升449點，見30444點全日高，重上廿天線(約30436點)。恒指收報30402點，升408點或1.4%，連升兩日進賬476點或1.6%。大市今日上升股份比例為59%，下跌股比例為41%。

全日成交額1031.61億元，較上日回升約76.93億元。

國企指數收報12144點，升178點或1.5%。國指兩日升254點或2.1%。

恒指即月期貨收市升445點或1.5%，報30202點，低水201點。

A股造好，滬指收市升0.79%，報3161點為近4周高；深成指升0.77%。兩市成交額約4438億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新跌33點，報24268。

藍籌股方面，騰訊(00700)升2.8%，重上200天線和10天線；滙控(00005)升1.1%；友邦(01299)升1.5%；建行(00939)升1.1%；吉利(00175)上月銷量總銷量12.89萬部，按年增長49%，股價飆升5.3%，為升幅最大藍籌；神華(01088)升5.1%；碧桂園(02007)升1.6%。相反，中海油(00883)吐1.8%；中石油(00883)跌0.2%。

焦點板塊

內險股：今日全線造好，平保(02318)升2.3%；國壽(02628)升2%；新華保險(01336)升4.8%；太保(02601)見個半月高，收市升5.8%；太平(00966)曾升7.8%，收市升6.3%；財險(02328)升3.1%；人保(01339)升1.4%。另外，眾安在綫(06060)回升3.7%。銀保監發表個人稅收遞延型商業養老保險產品開發指引，提出按積累期養老資金收益類型分為三大類，包括：收益確定型、收益保底型和收益浮動型。大和資本日前亦發表報告稱，內地上月底頒布的金融機構資產管理新規定，主要是將資產管理業務標準一體化，減低監管套戥，內險會整體受惠，因財富管理產品的規模及吸引力將下降，保險產品將面對較少競爭。

消費股：中港消費題材股突圍，安踏(02020)創新高，收市升5.8%；江南布衣(03306)創新高，收市升5.9%；裕元(00551)升2.2%；蒙牛(02319)除息，收市升4.2%；中國食品(00506)升3.9%；華潤啤酒(00291)升1.9%。本地零售股方面，利福國際(01212)明天除息，股價創逾三年高，收市升4.9%；周大福(01929)創逾三年半高，收市升3.3%；莎莎國際(00178)獲德銀和滙證升目標，股價創逾三年半高，收市升3.5%；六福(00590)升2.4%；周生生(00116)升1.5%；I.T(00999)升6.6%；普拉達(01913)創近三年高，收市升5.5%；思捷環球(00330)升2.7%。

醫藥股：藥明康德(603259.SH)今早於上海交易所掛牌，開盤漲停，報31.1元人民幣，升幅43.98%。藥明康德旗下藥明生物(02269)升6.7%。另外，藍籌新貴石藥(01093)見逾一個月高，收市倒跌0.5%；中生製藥(01177)高見18.24元創新高，收市升1.6%；國藥(01099)升2.6%；綠葉製藥(02186)升2.3%；聯邦制藥(03933)創近7年高，收市升3.7%；億勝(01061)升6.1%；先健(01302)創逾兩年半高，收市升5.5%。

手機設備股：蘋果公司獲畢非德加持後，隔晚美國股價再創新高，本港手機設備股今早回升。瑞聲(02018)升4.3%；舜宇(02382)升4.9%；丘鈦(01478)升1.7%；比亞迪電子(00285)升3.3%；高偉(01415)升1.6%；ASM太平洋(00522)升2.2%；信利(00732)升3.3%。

焦點股份

半新股：平保(02318)分拆的平安好醫生(01833)反覆回升2%，報53.8元，受壓招股價54.8元；ISP(08487)升23.4%；Atlinks(08043)升25.9%；歐化(01711)升14%。相反，威誠國際(08107)創新低，收市挫27.6%；Zioncom(08287)挫15.4%。

超威動力(00951)：逆市受壓，曾挫12.2%，收市挫8.8%，成交額1.22億元。集團發盈警，預期截至6月底止中期，利潤將按年大幅下跌，去年同期則錄得盈利2.81億元人民幣。持有超威逾一成的天能動力(00819)挫7.5%，成交額1.98億元。

劍虹集團控股(01557)：今早復牌飆高，曾飆81.7%，見3.38元創新高，收市升72.6%，成交額1.92億元。集團公布，主要股東楊秀明、余孫良及劉泰華持有的New Grace Gain以每股1.9875元，出售該公司75%股權予中國商人陳融聖，代價5.96億元，交易觸發全購。

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