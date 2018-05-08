即巿股評 港股直擊

隔晚美股做好，不過收市前升幅收窄，但港股反而無乜影響，今日高開後愈升愈有，話咗港股跟美股相關系數正減少，其實港股根本就自有一套運行軌跡，即使噚日A股做好，港股一樣乜都唔跟，三萬關得而復失，個樣睇落弱過藥煲，偏偏今日又玩自high，甫開市已收復三萬大關，更進一步重上10日線(30336點)水平。

恒指今早高開129點，開報30124點，其後升幅擴大至最多升388點，高見30383點，但未能重返20日線(約30433)，半日報收30345點，險守10日線，半日升351點。國指半日報收12154點，升188點，升幅暫跑贏恒指。

講過十萬八千次，恒指等於騰指，騰訊升，個市有運行，騰訊昏迷，港股亦陷入休克狀態。隔晚蘋果公司創新高，多得畢非德加持，雖然騰訊仍未被股神睇中，但跌咗咁多日，花旗嘅科技股做番好，騰訊高位回落逾兩成後反彈亦好正常。騰訊半日反彈2.5%或9.6元，報收389.6元，剛好重上10日線(387.6)，留意呢個位企唔企得穩，企唔穩，彈完又係得個吉。始終騰訊牛證街貨多得很，雖然375元至380元水平嘅牛證大幅減少，但並唔代表捧場客投降，只係退守至360至370元，亦即係其250日線(362元)射程範圍之內，今日反彈若然得唔穩，騰訊仍有機會下試250日線順手劏肥牛。

至於其他重磅股亦全線反彈，大笨象(00005)、友邦(01299)、港交所(00388)、平保(02318)升幅由0.9%至2.7%不等。無獨有偶，上述幾隻重磅股，今早都剛好反彈止首個阻力停步，能否進一步反彈帶領大市向上，阿Man唔作猜測，反而大市仍處於區間內上落，29800點未有下破，上面亦難升穿30800點，大戶就係呢一千點內已經可以玩死缸邊友。中資金融股亦見回升，四大內銀升0.7%至1.3%，不過合共只為大市貢獻55點升幅，助力唔算大。中國容許境內險企繳納保險保障基金等免徵企業所得稅，內險升幅顯著，平保、國壽(02628)均收漲逾2%，兩股貢獻恒指46點。

捷榮咖啡非上限定價留水位

平安好醫生(01833)叫做有反彈，不過現價仍較招股價54.8元低，仍然潛水中，噚日阿Man話新經濟股表現麻麻，對其後排住隊上市嘅新經濟股唔好期望太高，反而留意舊經濟股，當中有新股上市或有驚喜。上周阿Man叫大家不妨認購捷榮咖啡(02119)，上周五完成招股已截飛，市場反應不俗，缸湖傳聞國際配售部份超額20倍，而IPO部份更錄得150倍超額，而需要啟動回撥機制。咪以為超額認購爆晒燈，捷榮一定以上限2.19元定價，聽聞老闆跟上市團隊認為新股掛牌後，點都要預留水位畀缸邊友，決定以唔夠兩皮大約1.98元定價，留番炒作空間畀市場。之前阿Man都講過，集團已承諾派息不少於純利35%，從歷史數據反映，新加坡上市時派息比率高達50%至60%。集團業務以內需及民生為主，受經濟周期影響低，防守性高，未來進一步發展內地及東南亞市場，市場增長潛力高，適合長期投資的收息一族，若然周五掛牌開價合理，不妨考慮上車。

阿Man今日預早提醒大家，皆因明日起開始放大假，《盤房來料》將暫停至下周三，即5月16日再復刊，呢幾日大市估計都係區間上落，掌握高低波幅自己執生。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)