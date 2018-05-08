港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，港股昨日反覆高收67點，終止三連跌，今早進一步重返十天線。

恒指今早高開129點，即返三萬關，報30123點已屬半日低，開市後升幅擴大，最多升388點，見30382點，重上10天線(約30336點)。恒指中午收報30345點，升351點或1.2%，大市成交額565.64億元。

國企指數報12154點，升188點或1.6%。

A股半日高收，滬指升0.91%；深成指升0.75%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升2.5%；滙控(00005)升1%；友邦(01299)升1%；建行(00939)升1%；吉利(00175)上月銷量總銷量12.89萬部，按年增長49%，股價升半成；碧桂園(02007)升1.8%。相反，中海油(00883)吐1.9%。

焦點板塊

內險股：今早全線造好，平保(02318)升2.7%；國壽(02628)升2.3%；新華保險(01336)升5.8%；太保(02601)見個半月高，半日升5.5%；太平(00966)曾升7.8%，半日升6.9%；財險(02328)升3.7%；人保(01339)升1.9%。另外，眾安在綫(06060)回升3.1%。銀保監發表個人稅收遞延型商業養老保險產品開發指引，提出按積累期養老資金收益類型分為三大類，包括：收益確定型、收益保底型和收益浮動型。大和資本日前亦發表報告稱，內地上月底頒布的金融機構資產管理新規定，主要是將資產管理業務標準一體化，減低監管套戥，內險會整體受惠，因財富管理產品的規模及吸引力將下降，保險產品將面對較少競爭。

醫藥股：藥明康德(603259.SH)今早於上海交易所掛牌，開盤漲停，報31.1元人民幣，升幅43.98%。藥明康德旗下藥明生物(02269)升3.5%。另外，藍籌新貴石藥(01093)高見22.9元逾一個月高，半日升1.6%；中生製藥(01177)高見18.24元創新高，半日升2.6%；綠葉製藥(02186)升4.2%；億勝(01061)升6.1%；先健(01302)創逾兩年半高，半日升6.3%。

手機設備股：蘋果公司獲畢非德加持後，隔晚美國股價再創新高，本港手機設備股今早回升。瑞聲(02018)升5.1%；舜宇(02382)升4.8%；丘鈦(01478)升2.3%；比亞迪電子(00285)升3.2%；高偉(01415)升2.7%；ASM太平洋(00522)升2.4%。

焦點股份

超威動力(00951)：逆市受壓，曾挫12.2%，半日挫11.5%。集團發盈警，預期截至6月底止中期，利潤將按年大幅下跌，去年同期則錄得盈利2.81億元人民幣。持有超威逾一成的天能動力(00819)挫8.2%。

劍虹集團控股(01557)：今早復牌飆高，曾飆77.4%，見3.3元創新高，半日升59.7%，成交額1.12億元。集團公布，主要股東楊秀明、余孫良及劉泰華持有的New Grace Gain以每股1.9875元，出售該公司75%股權予中國商人陳融聖，代價5.96億元，交易觸發全購。

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