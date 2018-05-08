港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，道指收升94點。港股今早高開過百點後反覆向上，重回10天線。

恒指今早高開129點，即返三萬關，報30123點已屬今早低位，開市後升幅擴大，半日最多升388點，見30382點，重上10天線(約30336點)。恒指中午報30345點，升351點或1.17%，大市成交額565.64億元。

國企指數報12154點，升188點或1.57%。

藍籌股方面，吉利(00175) 上月總銷量較去年同期增長約49%，股價半日急升5.05%; 瑞聲科技(02018)及舜宇(02382)分別彈5.14%及4.83%; 平保(02318)於200天線獲支持，漲2.74%。

乳業股走高，澳優(01717)料首季按年多賺53.8%，半日升4.24%; 蒙牛(02319)創逾1周高，急升4.43%; 另外，現代牧業(01117)及中國聖牧(01432)分別升2.9%及1.19%。

奢侈品股強勢，普拉達(01913)破頂，創近3年高，今日大升4.4%; 東方表行(00398)逼近早前2.65元高位，漲3.95%; 另外，周大福(01929)及英皇鐘錶(00887)分別升3.31%及1.85%。

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