即巿股評 港股直擊

噚日揀定隻恒指熊(66945)出嚟，諗住等恒指5分鐘圖見超買時落場，誰不知一等就等到下晝3點半先見到條SlowSTC(14,3)出現超買，嘩！呢啲鐘數落場擺明焗我過夜啫，向來玩day trade嘅就更係唔想過夜啦，所以變相噚日收工咩都無做過；到今日見到恒指裂口高開，到依家10點正，恒指高見30368點，係暫時嘅高位，但同時間恒指5分鐘SlowSTC(14,3)踩到嚴重超買區域，呢個位仲入唔入隻恒指熊？快手嘅話都唔係話唔得嘅。

轉返去睇日線圖，今日恒指咁靚仔就更係見陽燭啦，不過日線圖上見恒指高位雖然升穿過10天線(30333點)，不過以現價30322點計，似乎呢個突破未有係話非常企穩。再向上數，其實個市都仲有條20天線(30432點)頂住，過到呢兩關先至再上望條50同100天線(30622點同30728點)啦。

今日5月8日，5月開局都有五個交易日，恒指暫時睇都仲係未有一個明確方向，但背負住「五窮月」嚟講，對一班淡友嚟講今日一彈都可能係比時間同機會個市場儲多啲牛證，等牛仔變肥牛之後先至一次過屠殺。點解咁講？睇恒揩牛熊證街貨就明。依家10點11分，恒指做緊30336點，升341點，最高位就變咗係30379點。用個位度上恒指牛熊證街貨圖嘅話，即係30200至30299點嗰嗰熊仔已經死亡，而呢度有相當於277張期指，再上嘅話就係30300至30399點，用最高位嚟計，其實裡面嗰387張期指都唔係剩返好多。假設唔計呢Part嘅話，即係30400至30499點呢度最貼價，但就只有86張期指。

對比下方最貼價嘅牛證，即29700至29799點，呢度有成1676張期指，啲貨多到無朋友，再向下落多100點，即29600至29699點，呢度都有761張期指，「有無多一part有過千張？」梗係有啦，咪就係第三貼價區嘅29500至29599點囉，呢度有相當於1454張期指，夠未？但同現價就梗係有一段比較遠嘅距離啦，講緊由現價(10點34分做緊嘅30306點計，若然要食晒最貼價嗰三批牛證嘅話，就要由現價起步向下跳806點先食得晒，唔貪心只係食第一層最貼價嘅，都要600幾點啦；反而咁睇上行都踩入咗啲街貨區囉，繼續行住先食住點心，之後一個屈尾十向下再屠殺啲牛證都唔出奇。

如果真係咁行嘅話又符合咗日線圖上個條「下降通道」嘅走勢，噚日就觸底反彈，今日一彈如果再彈多吓就上到「下降通道」頂，然後先至報仇咁報下向行，嗯，似係啦，上到20天線就更架肯定啦，就睇埋你條20天線上唔上到先再算啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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