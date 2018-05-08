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今日 10:29 港股直擊 即巿股評

【異動股】劍虹復牌飆31%創新高 易手至內地商人

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劍虹集團控股(01557)復牌造好，曾飆31.2%，見2.44元創新高，現升28%，成交額4540萬元。

集團公布，主要股東楊秀明、余孫良及劉泰華持有的New Grace Gain以每股1.9875元，出售該公司75%股權予中國商人陳融聖，代價5.96億元。

交易觸發全購，作價較停牌前收市價1.86元，溢價6.85%。

陳融聖為一名中國企業家，業務及投資涉獵多個行業，包括集成電路卡及電子標籤、電子商貿、金融科技及虛擬遊戲平台。

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