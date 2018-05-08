隔晚美股造好，道指收升94點，報24357，港股今早高開過百點。
恒指高開129點，報30123；國企指數高開69點，報12035。
騰訊(00700)高開4元或1%，報384元。
手機設備股方面，舜宇(02382)高開1.8%；瑞聲(02018)高開1.1%。
吉利(00175)4月份總銷量按年增長49%，股價今早高開4.1%，報22.7元。
紐約期油一度升穿每桶70美元，見逾三年高位。中石化(00386)今早高開4.2%，報7.98元，「三桶油」中暫時表現最好。
隔晚美股造好，道指收升94點，報24357，港股今早高開過百點。
恒指高開129點，報30123；國企指數高開69點，報12035。
騰訊(00700)高開4元或1%，報384元。
手機設備股方面，舜宇(02382)高開1.8%；瑞聲(02018)高開1.1%。
吉利(00175)4月份總銷量按年增長49%，股價今早高開4.1%，報22.7元。
紐約期油一度升穿每桶70美元，見逾三年高位。中石化(00386)今早高開4.2%，報7.98元，「三桶油」中暫時表現最好。
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