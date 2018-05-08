即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開後呈近「W」形走勢，全日波幅346點。恒指收報29994點，升67點或0.23%，成交金額954.86億元。國指收報11966點，升75點或0.64%；上證收報3136點，升45點或1.48%。三項指數都向好，以A股走勢較佳。

恒指呈4連陰走勢，最低跌至29791點，創4月9日以來低位，並一度失守保歷加通道底部。MACD快慢線的負差距增加，走勢轉弱。全日上升股份825隻，下跌712隻，整體市況平穩。

中國商務部表示，中美雙邊貿易存在不平衡，歸根結底是由雙方的經濟結構、產業競爭力和國際分工決定的；解決中美貿易不平衡問題，需要雙方共同努力。美國警告WTO，指出若不修改讓中國受益的規則，美國將不會支持新的多邊貿易協議。不過，另邊廂的歐洲央行則警告，指貿易保護主義抬頭會破壞全球經濟，而美國將成為受影響最嚴重的國家之一；加拿大和墨西哥等36個WTO成員也對貿易保護主義發出警告。

美國總統特朗普表示，他將於當地時間周二下午2點宣布有關伊朗核協議的決定。若美國退出，或會重新對伊朗實施制裁，消息利好油價，也利好美股表現。美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能上破30100水平，指數或調頭回軟，早市會甚為波動，至尾市才有望反彈。

個股介紹：

青島啤酒(00168)的主要業務為生產及銷售啤酒、及國內貿易。

據內地媒體報道，有消息人士指集團會在5月20日再次提價，此次提價產品為青島優質，單款單箱全國提價2元人民幣，後期將下發書面通知。預料提價將有助集團抵銷包裝材料價格上漲，生產成本增加等壓力。此外，隨着世界杯臨近，料有助帶動啤酒銷情，集團有望受惠。集團現時估值較同業吸引。

集團預期市盈率35.7倍，周息率1.124%。上日收報 46.7元，上望 51.7元，止損設於 43元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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