港股直擊 即巿股評

港股踏入5月份反覆偏軟，昨日雖然終止三連跌走勢，惟在港息趨升以及新興市場不確定性增加下，投資者入市意欲受影響，恒指短期料在三萬點爭持機會較大。

隔晚美股造好，不過尾市升幅收窄，金融股和科技股領漲。道指盤中最高升超過210點，收市則升94點或0.39%，報24357點；納指升0.77%，報7265點；標普500指數升0.35%，報2672點。蘋果收升0.7%，續創收市新高，畢非德特將繼續增持。

美國總統特朗普在推特上表示將在周二宣布有關伊朗核協議的決定後，美股升幅回落。據以色列媒體報道，德國、法國和美國據稱圍繞伊朗核協議接近達成共識。潛在的歐美協議意在說服特朗普不要結束現存伊朗核協議。目前尚不確定特朗普能否改變立場，轉而維持現存伊朗核協議。紐約期油受此消息影響，從高位回落逾1美元，回吐較早前之升幅，並轉跌0.3%，跌破每桶70美元整數關口。特朗普將在當地時間周二下午兩點(本港時間周三凌晨兩點)宣布伊朗核協議的決定。

中國概念股多數上漲，阿里巴巴收升3.4%，京東升2.8%，百度升0.86%。微博急升7%，新浪升4.8%。留意今日中資科網股表現。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.6元，較本港上日收市升1.5元；騰訊(00700)昨日見五個月低位，其ADR收報383.93元，升3.93元；國壽(02628)ADR收報21.9元，跌0.1元。「三桶油」回軟，中海油(00883)ADR收報13.41元，跌5仙；中石油(00857)ADR收報5.68元，跌3仙；中石化(00386)ADR收報7.64元，跌2仙。電訊股方面， 中移動(00941)ADR收報73.69元，升0.29元；聯通(00762)ADR收報10.93元，升3仙。

ADR港股比例指數報30080，較周一恒指收市升86點或0.29%。恒指上日收報29994點，升67點或0.2%，終止三連跌，連續兩日收低於三萬點。恒指短期阻力參考10天線約30300點，初步支持位在29500點附近。市場關注強美元推升局部地區風險，阿根廷披索近日持續下滑，迫使當地央行8天內三度上調息率，7天回購利率升至40厘，現階段難言阿根廷的危機會否蔓延他國，投資者須密切觀察一旦美元滙價、美息持續上揚，其他新興市場的財政健康狀況將備受考驗。

焦點板塊

內房股：碧桂園(02007)今年首4個月實現合同銷售金額約2575.2億元人民幣，按年增26.1%。中國海外(00688)首4個月累計合同銷售按年增長12.8%。雅居樂(03383)首4個月累積預售金額294.7億元人民幣，按年增8%，集團又以總代價14.9億元人民幣，取得廣東省佛山市一幅商住地塊。越秀地產(00123)今年首4個月累計合同銷售按年升10.7%。寶龍地產(01238)首4個月合同銷售按年增55.6%。

焦點股份

吉利(00175)：公布4月份總銷量12.89萬部，按年增長49%，按月則增長6%。

莎莎國際(00178)：公布4月29日至5月1日「五‧一勞動節」期間，港澳零售銷售按年增長34.4%，當中內地客的營業額錄得41.5%增長，主要由於交易量上升23.4%及每宗交易平均金額上升14.6%。

龍源電力(00916)：公布今年首4個月累計完成發電量1828.83萬兆瓦時，按年增加18.1%。

澳優乳業(01717)：預計首季純利約1億元人民幣，較去年同期增加約53.87%

超威動力(00951)：發盈警，預期上半年盈利按年大幅下跌，主要因為今年初開始，中國鉛酸動力電池行業產能過剩，導致價格競爭非常激烈。