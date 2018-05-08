即巿股評 港股直擊

我們上次在本欄曾講解過在反覆波動的市況之中，若想利用窩輪或牛熊證作部署時，應該如何選擇合適的產品。事實上，從輪證市場的資金活動可見，投資者在近期區間上落的市況之中並沒有退卻，反而對每日的市況變化非常敏感，並靈活利用好倉及淡倉的輪證產品在區間之中捕捉波幅，因此有「逢低博反彈」和「逢高博回吐」的現象。值得留意的是，這段時間恒指相關的輪證產品明顯較受歡迎；此外，在恒指輪證當中，又以看淡的認沽證資金流較多。究竟為何會出現這現象呢？

首先，近期牽動著港股投資氣氛的因素，包括中美貿易磨擦、加息因素、兩韓及美國之間的政治博弈等，都是一些外圍的宏觀因素。因此以具指標性的恒指來部署大市變化可說是合理之舉。另外，恒指相關的輪證產品（尤以認沽證）選擇普遍較個股輪證齊全，如要準備好倉及淡倉作兩手準備，恒指窩輪便是較佳的選擇。

資金因應大市變化靈活調動

整理過去一段時間的輪證資金數據，於過去大約兩週，即4月20日至5月4日的10個交易日之間，我們觀察到若當日恒指上升，資金隨即流入恒指淡倉並流出好倉，而且金額顯著；若恒指當日下跌，資金便流入恒指好倉並流出淡倉。有關數據總結成以下兩個圖表供參考。

另一方面，由於投資者做好倉的話較多是部署走勢落後的股份反彈，或者追入強勢的股份跟進升勢，即傾向個股認購證多於指數認購證。但看淡的話則未必有相同的情況，反而是看淡整體大市的方向而做淡。因此，會出現恒指輪證資金當中以看淡的認沽證資金流較多的情況。

選擇輪證有法

若投資者計劃利用恒指窩輪來作短線炒波幅部署，以槓桿排序揀選窩輪之前需先選擇合理的行使價區域、並剔除即將到期的末日輪及面值接近一仙的產品。以此條件篩選，看淡可留意恒指沽(25460)，行使價29,248點，2018年06月28日到期，實際槓桿19.1倍；或恒指沽(20528)，行使價28458點，2018年06月28日到期，實際槓桿19.6倍，兩者皆為較貼價、兼類近條款產品中槓桿最高的選擇。如欲低位看反彈則可考慮恒指購(20989)，行使價31548點，2018年07月30日到期，實際槓桿20.7倍

至於牛熊證方面選擇則較多，基本上每100點的收回區域都有相應選擇，故投資者宜平衡風險(即以收回價衡量)及潛在回報(即以槓桿衡量)。投資者可在高盛「輪證資金流動向專頁」 (https://www.gswarrants.com.hk/cgi/market/moneyflow_section.cgi)的圖表中先按指定的收回價區域，再連結到牛熊證搜索頁面，便可輕鬆找出該區域中槓桿最高的選擇。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

更多輪證推介，請瀏覽《港股360》之「輪證360」。