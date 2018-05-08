即巿股評 港股直擊

周一恒指高開176點，輕微上升至30138點高位隨即直插至29791水平才反彈；收報29994，微升67點或0.23%。

昨天老徐指出，受到聯儲局的5月份議息聲明措辭「轉鷹」以及市場對美國財長努欽率團訪華的貿易談判不存厚望，恒指上周四裂口急挫410點或1.3%收市。……然後講到「中美首輪貿易談判成果欠理想，恒指上周五再跌386點或1.28%，以29926點的創4月6日以來的最低收市水平，估計恒指已經完成老徐上周提到的超賣反彈（見4月30日「搏拳實錄」<反彈條件更成熟>）」。

值得補充的是，<反彈條件更成熟>已提到：EJFQ系統的強弱勢股指數顯示，反映弱勢股沽壓的後者大幅高於反映強勢股買盤的前者，加上30300至30600點的大型蟹貨區壓頂，恒指反彈幅度不宜期望過高。而恒指上周前半段曾連續兩日突破30300至30600點的大型蟹貨區，但其後又再失守，加上短線市寬由4月27日起計，截至5月3日的三個交易日之內已顯著上升10.8個百分點，可見恒指確實已完成超賣反彈。既然恒指完成技術反彈，EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，近日又一直在40%的需要提高警覺的水平附近爭持，況且外圍又有中美貿易戰的不明朗因素，恒指短線展望實難樂觀。

不過，老徐上周四收市後檢視港交所網站發現，6月份由30600至29800點共5個行使價的期指put，相關引伸波幅(Implied Volitility，IV)順序為16.8%、16.8%、17%、16.6%、17%，其中以30000點行使價的IV最低，但未平倉合約數目則明顯多過其他4個期指put。對於交投最活躍但IV最「抵買」的不尋常現象，老徐猜測其中一個可能性是開價一方(market makers)認為，到了6月，恒指30000點應有支持，或者不致大幅低於3萬點結算，故而hit來hit去也未能刺激IV上升。

老徐翌日即沽出兩份6月行使價30000點的期指put，總共收取1760點期權金，同時沽出一份即月行使價30000點的期指call，收了510點期權金，又以490點期權金，買入一份即月行使價29800點的期指put；整個跨期options淨收1780點期金。沽即月call和買即月put是看淡恒指短線表現，沽6月put則除了作為對沖部分即月option倉位，亦一定程度是「跟(market makers開價取態)風」之作。反正老徐多次在本欄提到，中美貿易戰不會弄到「傷筋動骨」的結果，未來幾個星期或可找出一個初步解決方案。

傳媒引述股神畢非德(Warren Buffett)在5月5日的巴郡股東大會回答提問時指出，中美貿易摩擦吸引了全世界的注意力……雙方不會為多贏一點而犠犧牲全世界的利益以及全世界的繁榮。因為股神確信中美兩國有很多共同興趣及利益，兩個最聰明、最具智慧的國家，絕對不會做一些非常愚蠢的事情。老徐對中美貿易戰的睇法可以不信，但股神的拆局之見，唔信十足都要信七成。

老徐