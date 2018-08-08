即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大指數上周五升逾1%，紐約期油接着突破70美元關口；港股昨天表現反覆，恒生指數早段呈V形走勢，甫開市漲211點，見30138點全日高，迅即掉頭倒插134點，低見29791點的一個月低位，及後再度拗腰，中午前復升過百點，午後卻反覆偏軟，甚至又再轉跌，惟尾市收復失地，恒指收報29994點，升67點(0.23%)，主板成交額954.86億元，上升股份佔53%。

美滙指數止跌回升，加上美國債息與油價雙雙衝高，新興市場走向備受關注。阿根廷披索近日持續下滑，迫使當地央行8天內三度上調息率，7天回購利率由27.25厘升至40厘，冀遏止披索下瀉，惟上周阿根廷披索兌美元仍大跌超過6%，年初至今累瀉約17%。

像阿根廷央行短時間內數度加息，歷史上並非罕見。1992年秋天英鎊暴跌，英倫銀行亦曾在一日內兩度加息，令隔夜拆息由10厘抽高至15厘，合共消耗該國四成外滙儲備撐英鎊，但鎊滙仍未能止瀉，最終以英鎊退出歐洲滙率機制落幕。而阿根廷在2001年已嘗過披索大幅貶值之痛，難怪這次央行破釜沉舟捍衞滙價。

紐約期油最近攀至每桶70美元，油價持續走高令通脹陰影驟現；同時，美國進入加息周期的影響力逐漸反映在資產價格上，融資成本開始增加，不得不令人關注在後金融海嘯時期新興國家樂此不疲地舉債，此刻能否抵抗「收水」壓力，又會否演變成類似2013年「收水恐慌」(Taper Tantrum)，或格林斯平年代的墨西哥披索危機。

自1月底多個股市相繼破頂後，科技股大幅回調、貿易戰、美國10年期國債孳息率顯著突破下降通道等消息籠罩環球金融市場，MSCI新興市場指數回調超過10%【右圖】，摩根大通新興市場貨幣指數(JPM-EMFX)累挫逾5%。

再者，不論EMEA貨幣如南非蘭特和捷克克朗，抑或是拉丁美洲的墨西哥披索、巴西雷亞爾和智利披索等，新興市場貨幣普遍於最近數周出現跌勢。土耳其里拉更屢創新低，沽壓明顯，年初迄今兌每美元累挫逾一成。

根據彭博早前報道，摩根士丹利本月初發表報告指出，新興市場股市很大機會已在1月底見頂，並預期今年區內企業盈利增長將顯著放緩。

然而，現階段美滙指數的形勢只屬見底回穩，暫未有跡象大幅轉強，新興國家發債亦不像以前般極度集中於美元計價。除了阿根廷，眼下未見其他新興國出現重大危機，一向對市場氣氛較敏感的亞洲貨幣指數(ADXY)跌勢尚算溫和，故現階段難言阿根廷的危機將會蔓延他國。惟須密切觀察一旦美元滙價、美息持續上揚，其他新興市場的財政健康狀況將備受考驗。

信報投資研究部

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