港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚升逾1%，港股今早高開後走勢反覆，恒指勉強高收，為5月以來首次，但成交額縮減，且表現跑輸內地A股。

恒指今早高開175點，甫開升211點，見30138點全日高，其後掉頭，曾挫134點，見29791點，為4月6日以來新低，及後再拗腰復升過百點，中午升151點。午後回軟，曾倒跌逾50點，尾段靠穩。恒指收報29994點，升67點或0.2%，終止三連跌，不過連續兩日收低於三萬點。大市今日上升股份比例為53%，下跌股比例為47%。

全日成交額954. 68億元，較上日減少34.65億元，為本月新低。

國企指數收報11967點，升76點或0.6%。

恒指即月期貨收市跌23點或0.08%，報29757點，低水237點。

A股顯著造好，滬指1.48%；深成指1.92%。兩市成交額約4220億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升68點，報24296。

藍籌股方面，滙控(00005)上周五季績公布後顯著受壓，今日回升0.2%；友邦(01299)升0.5%；平保(02318)升0.1%；國壽(02628)升0.7%；中行(03988)升0.2%。另外，吉利(00175)升4.3%；聯通(00762)升2.3%；中移動(00941)升0.5%；蒙牛(02319)升2.8%；瑞聲(02018)反覆回升1.3%。相反，騰訊(00700)曾跌1.9%，見375.4元創去年12月7日以來新低，收市跌0.7%，成交額達130.61億元；萬洲(00288)跌0.7%；建行(00939)跌0.1%；恒生(00011)跌0.1%；港交所(00388)跌0.9%。

焦點板塊

指數換馬股：恒生指數公司上周五收市後公布季檢結果，調整將於6月4日生效。相關股今早個別走。石藥集團(01093)獲納入恒指成分股，股價曾飆9.4%，收市升5.9%，成交額14.94億元；遭剔出藍籌的聯想集團(00992)挫3.2%。國企指數納入中國華融(02799)升1.5%；遭剔出的中車時代電氣(03898)反覆升1.7%。

醫藥股：石藥染藍帶起醫藥股。中國生物製藥(01177)雖然染藍落空，惟股價創新高，收市升2.7%；綠葉製藥(02186)升1.9%；金斯瑞生物科技(01548)升4.7%；先健科技(01302)升6.7%；微創醫療(00853)升8.7%；李氏大藥廠(00950)升6%；東陽光藥(01558)升4.1%；希瑪眼科(03309)升8.4%；麗珠醫藥(01513)升4.1%；昊海生物科技(06826)升3.9%；石四藥(02005)升3%。中藥方面，白雲山(00874)收報34元創逾4年半高，升幅6.6%；中國中藥(00570)創新高，收市升2.6%。

石油股：市場對美國可能恢復對伊朗實施制裁的憂慮持續，國際油價造好，紐約期油升至3年半高位，在亞洲時段升抵每桶70美元水平。中海油(00883)創逾三年高，收市升3.1%；中石油(00857)升2.7%；中石化(00386)升1.2%。另外，中石化油服(01033)升1.8%；安東油服(03337)升2.7%；海隆(01623)升2.6%；中海油服(02883)升3.5%。

教育股：今日續尋頂，宇華教育(06169)、新高教(02001)和中教(00839)全線創上市新高，收市分別升3.1%、6.1%和4.4%。楓葉教育(01317)獲富瑞升目標價三成至13元，股價升2.7%。另外，民生教育(01569)升2.7%；睿見教育(06068)升1.9%；成實外教育(01565)升1.1%。

焦點股份

半新股：由平保分拆的平安好醫生(01883)上周五首掛平收，今早穿招股價54.8元，曾挫10.8%，見48.9元創新低，收市跌3.7%，成交額14.88億元。同樣上周五上市的威誠國際(08107)挫17.5%。相反，寶申控股(08151)升13.3%。

青島啤酒(00168)：內地媒體引述消息人士表示，青島啤酒再次提價，單款單箱全國提價2元人民幣，報道又指，此次提價日期在5月20日，且其他品牌未直接提價。青島啤A股(600600.SH)漲停，H股升8%。同業華潤啤酒(00291)升5.1%。

富智康(02038)：股價曾挫12.3%，見1.21元創逾9年半低，收市跌10.1%，成交額3790萬元。集團發盈警，預期首季錄得淨虧損1.26億美元，並可能在今年上半年錄得虧損，或高於去年同期虧損的1.99億美元。去年首季為盈利2266.3萬美元。

膳源控股(01632)：今早復牌曾飆28.4%，收市升16.7%，成交額3730萬元。集團公布民生電商以總代價6.17億元，向控股股東購入已發行股本約75%，每股作價4.115元，觸發全購，作價較停牌前6.3元，折讓約34.68%。

永勤集團(08275)：午後暴瀉，曾插72.4%，見0.8元逾兩個月低，收市跌70.7%為全日跌幅最大港股，成交額2290萬元。集團去年10月16日以0.34元上市，今年3月13日被證監點名指股權高度集中，股價上周五(4日)升至3.01元創上市新高。

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