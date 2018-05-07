即巿股評 港股直擊

上周五美股先跌後回升，三大指數顯著上升超過1%，港股當晚夜期跟ADR均反彈，都預咗今日港股高開。不過港股乏力已成事實，早段恒指高開175點，最多曾升211點，見30138點半日高，其後掉頭倒跌134點，低見29791點，其後喺內地A股支撐下，作出V型反彈，拗腰倒升過百點。恒指中午報30077點，升151點；國企指數報12011點，升120點。

港股仍未走出上落市格局，不過喺中美貿易摩擦陰影下，港股將會繼續受相關消息左右，目前移動區間似乎有下移之嫌，上周移動區間為29800至30800點，上周恒指失守多條移動平均線後，移動區間或下移至29500至30500點。除非呢兩日恒指能收復10日線(30335點)及20日線(30432點)後，進一步重返50日線(30686點)及100日線(30708點)之上並企穩，否則移動區間向下，恒指先喺29000大關之前尋找支持機會甚大。

本來上星期大笨象(00005)一直跑贏其他三大重磅股，直至周五公布季度業績，季績公布未如理想，加上宣布回購計劃規模有限，亦係年內唯一一次僅得20億美元，股價應聲而下，股價更急跌逼近250日線。今日股價雖反彈0.6%，但力度略嫌不足，息差擴闊令大笨象受惠，但呢個理由都未能令資金留低，留意今次大笨象若再失250線(74元)，恐怕未必好似上月初咁輕易能收復。

至於騰訊(00700)繼續做其軟腳蟹，股價仍然踩住地板行，短期唔似有運行。恒指服務公司上周五又作調動，騰訊喺恒指佔比又去到10%，跟大笨象平起平坐，恒指名符其實變做騰指，友邦(01299)保持第三位，佔比由8.78%略降至8.63%。今早友邦曾倒跌，大市亦被拖低。

至於石藥(01093)則成為藍籌新貴，股價今日反彈逾6%，中生製藥(01177)雖然未能染藍，但股價今早創新高，皆因公司準備二送一紅股，雖然下月初除淨，但股份二送一變相拆細，股份又惹炒風，加埋整個醫藥股板塊都見資金追捧，話咗呢個板塊逢回調吸納一定掂。

除咗醫藥股，阿Man亦一直睇好教育股，大部份教育股上周喺大市表現不濟之時，仍能夠企穩高位橫行，完成整固後，今早又有教育股破頂，包括阿Man推介嘅中教(00839)跟宇華教育(06169)，雙雙創新高，其他教育股亦錄得不俗升幅。

新丁平安好醫生(01833)慘平稱作平安西醫，亦有缸邊友戲言此股為黃綠醫生，皆因股價表現實在太不濟，首日上市僅能險守招股價，今日更一度跌逾一成，低見48.9元，半日跌5.7%。平安好醫生表現唔多好，作為首次今年登場新經濟股表現如此不濟，跟住嚟香港上市嘅新經濟股，似乎未能寄予厚望。有人歸究於平安好醫生定價太高，其實新股如何定價都係一門藝術，要喺集資額跟上後仍有否上升空間上面取得平衡，往往考起大股東同埋整個上市團隊。首間申請以同股不同權方式上市嘅新經濟股小米，見平安好醫生上市後落得如此下場，唔知仲有冇本事嗌價過千億美元上市，阿Man睇就認為唔多樂觀。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)