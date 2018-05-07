港股直擊 即巿股評

美國股市上周五晚造好，三大指數升逾1%，港股今早高開後反覆靠穩，走勢呈V型。

恒指今早高開175點，甫開升211點，見30138點半日高，其後掉頭，曾挫134點，見29791點，為4月6日以來新低，及後再拗腰，復升過百點。恒指中午收報30077點，升151點或0.5%，大市成交額517.54億元。

國企指數跑出，中午收報12011點，升120點或1%。

A股亦顯著造好，滬指升1.21%；深成指升1.56%。

藍籌股方面，滙控(00005)上周五季績公布後顯著受壓，今早回升0.6%；恒生(00011)升1%；建行(00939)升0.4%；友邦(01299)升0.2%；平保(02318)升0.7%。另外，吉利(00175)升4.5%；聯通(00762)升2.6%；中移動(00941)升0.6%；蒙牛(02319)升2.4%。相反，騰訊(00700)跌0.1%；萬洲(00288)跌1%；瑞聲(02018)跌2.2%。

焦點板塊

指數換馬股：恒生指數公司上周五收市後公布季檢結果，調整將於在6月4日生效。相關股今早個別走。石藥集團(01093)獲納入恒指成分股，曾飆9.4%，半日升6.7%，成交額8.84億元；遭剔出藍籌的聯想集團(00992)挫3%。國企指數納入中國華融(02799)升1.1%；遭剔出的中車時代電氣(03898)反覆升2.1%。

醫藥股：石藥染藍帶起醫藥股。中國生物製藥(01177)雖然染藍落空，惟股價今早創新高，半日升4.2%；綠葉製藥(02186)升2.1%；金斯瑞生物科技(01548)升3.2%；先健科技(01302)升6.3%；微創醫療(00853)升5.8%；李氏大藥廠(00950)升4.6%；東陽光藥(01558)升4.5%；希瑪眼科(03309)升4.2%。

石油股：市場對美國可能恢復對伊朗實施制裁的憂慮持續，國際油價造好，紐約期油升至3年半高位，在亞洲時段升抵每桶70美元水平。中海油(00883)創逾三年高，半日升2.9%；中石油(00857)升2.5%；中石化(00386)升2.1%。另外，中石化油服(01033)升2.7%；安東油服(03337)升1.8%；海隆(01623)升1.7%；中海油服(02883)升1.5%。

焦點股份

平安好醫生(01883)：上周五首掛平收，今早穿招股價54.8元，曾挫10.8%，見48.9元創新低，半日跌5.7%，成交額9.88億元。集團由平保(02318)分拆，本港公開發售部分錄得超額認購653倍，一手100股，中籤率60%。

富智康(02038)：股價今早曾挫12.3%，見1.21元創逾9年半低，半日跌10.1%，成交額2380萬元。集團發盈警，預期首季將錄得淨虧損1.26億美元，並可能在今年上半年錄得虧損，或高於去年同期虧損的1.99億美元。去年首季為盈利2266.3萬美元。

膳源控股(01632)：今早復牌曾飆曾升28.4%其後回落，半日升14.9%，成交額3060萬元。集團公布民生電商以總代價6.17億元，向控股股東購入已發行股本約75%，每股作價4.115元，觸發全購，作價較停牌前6.3元，折讓約34.68%。

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