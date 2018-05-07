港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚升逾1%，港股今早高開後表現反覆，走勢呈V型，受制30100點水平。

恒指今早高開175點，甫開曾升211點，見30138點半日高，其後掉頭，曾挫134點，低見29791點，及後再拗腰，復升過百點。恒指中午報30077點，升151點或0.51%，大市成交額517.54億元。

國企指數報12011點，升120點或1.02%。

藍籌股方面，吉利(00175)上周三獲主席增持，今早反彈4.55%; 石油股走高，中海油(00883)升2.91%; 中石油(00857)漲2.52%; 騰訊(00700)跑輸，跌0.10%; 中國聯通(00762)升2.63%。

內地多家紙廠宣布漲價，紙股普遍造好。玖紙(02689)創3周高，半日升4.13%; 陽光紙業(02002)升3.18%; 另外，理文造紙(02314)及晨鳴紙業(01812)分別漲2.90%及3.08%。

教育板塊強勢，中教(00839)創11.6元上市高，今早大升6.28%; 宇華教育(06169)破頂，漲4.18%; 另外，睿見教育(06068)及楓葉教育(01317)分別升1.95%及2.67%。

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