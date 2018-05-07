訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:09 港股直擊 即巿股評

恒指半日V型升151點 吉利彈逾4%

放大圖片

美股三大指數上周五晚升逾1%，港股今早高開後表現反覆，走勢呈V型，受制30100點水平。

恒指今早高開175點，甫開曾升211點，見30138點半日高，其後掉頭，曾挫134點，低見29791點，及後再拗腰，復升過百點。恒指中午報30077點，升151點或0.51%，大市成交額517.54億元。

國企指數報12011點，升120點或1.02%。

藍籌股方面，吉利(00175)上周三獲主席增持，今早反彈4.55%; 石油股走高，中海油(00883)升2.91%; 中石油(00857)漲2.52%; 騰訊(00700)跑輸，跌0.10%; 中國聯通(00762)升2.63%。

內地多家紙廠宣布漲價，紙股普遍造好。玖紙(02689)創3周高，半日升4.13%; 陽光紙業(02002)升3.18%; 另外，理文造紙(02314)及晨鳴紙業(01812)分別漲2.90%及3.08%。

教育板塊強勢，中教(00839)創11.6元上市高，今早大升6.28%; 宇華教育(06169)破頂，漲4.18%; 另外，睿見教育(06068)及楓葉教育(01317)分別升1.95%及2.67%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

 

 

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。