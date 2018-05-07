即巿股評 港股直擊

上個星期五(5月4日)見住恒指係咁落，10天線再次成為阻力位，雖然只係揀咗隻恒指Put(11688)出嚟，無熊證啲槓桿咁吸引，不過夠食就已經可以，做人千祈唔好貪心。暗自歡喜6點收工返屋企，等升降機時就走去開一開信箱，一打開幾乎將所有識嘅粗口都爆晒出嚟，事關我收到成個宇宙最黑人憎嗰封信：報稅表！唉，要嚟嘅始終都要嚟，不過今年好少少，因為我終於都可以填我老爸個名落去啦！

為咗要準備交稅，呢期都要努力啲。依家9點59分，恒指做緊29886點，最低見過29791點，開埋恒指牛熊證街貨圖再睇，29800至29899點嘅牛證全數死亡，呢度係最貼價亦都係牛證最重貨區，有相當於1941張期指。依家牛證最貼價嘅變相係29700至29799點，呢度有1537張期指。至於上方熊證最貼價嘅係30300至30399點，呢度有155張期指，真係一啲都唔算多，就算依家10點7分，恒指跌轉升53點，做29980點，但都要由現價上行320點先至可以踩到最貼價熊證嘅門口，若然用同樣嘅點數向下行嘅話，咁熊證嗰1537張期指都可以食埋，如是者又有咩誘引要個市上行呢？

再睇返恒指日線圖上嘅走勢，上個星期先話恒指由此前嘅「三角形」變咗做「長方形」，今日再睇由於恒指近期嘅低位似有愈嚟愈低嘅跡象，換言之呢個「長方形」開始打斜行，一個打斜行向方向又係向下嘅「長方形」咪即係「下降通道」囉，咁啱今日個低位又踩到「下降通道」個底。

綜合恒指牛熊證街貨圖同恒指日線圖嘅話，恒指向下行嘅機會較高，不過由於今朝由已經狠狠插咗一下，所以再狠狠地插多吓嘅機會似乎唔會今日再出現，就算我哋入Put或者熊證都要等一等先。恒指熊(66945)，收回價30800點，同現價有逾700點差距， 揀定出嚟等到恒指再彈高啲，甚至彈到「下降通道」頂先好入；若然你好進取或者要交好多稅嘅話，咁你可以非常快手地Call/買恒指牛，就博佢呢吓彈，day trade嘅話而你又有時間嘅，槓桿高少少都唔怕，可以吼恒指5分鐘圖見超賣落場。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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