即巿股評 港股直擊

上周五恒指高開低走，全日波幅482點。恒指收報29926點，跌386點或1.28%，成交金額989.5億元。國指收報 11890點，跌128點或1.07%；上證收報3091點，跌9點或0.32%。三項指數都偏軟，以恒指表現較差，主要受滙控(00005)公布首季盈利下跌後，股價下跌所拖累。

恒指呈3連陰走勢，最低跌至29859點，創4月9日以來低位，僅守在保力加通道低部之上。MACD快慢線差距由正轉負，走勢轉差。全日上升股份607隻，下跌952隻，整體市況轉弱。

中國證監會就《存託憑證發行與交易管理辦法》公開徵求意見，要求發行存託憑證的境外公司應持續經營三年以上。宜留意中港兩地股市對消息的反應。

中國銀保監會表示，商業銀行應於2018年底前達到大額風險暴露監管要求。宜留意內銀板塊對消息的反應。

在中美貿易談判中，美國在八大領域對中國提出要求，其中包括敦促中國到2020年把對美貿易順差縮窄至少2000億美元。由於中美仍存顯着分歧，美國團隊空手而回，待向特朗普滙報後才再考慮進一步行動。

美國4月份新增非農就業人數16.4萬，低於預期；平均時薪環比增長0.1%，低於預期；但失業率降至3.9%，創2000年12月以來新低，利好市場氣氛。美股三大指數向好，今早亞太股市回軟，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能上破20 SMA(約30420)，指數或調頭回軟，至尾市才反彈。

個股介紹：

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集團早前宣布，旗下神州醫療與飛利浦(PHIA NA)發布「神飛雲」中國智慧醫療雲平台，提供安全可靠的醫療大數據應用平台，旨在為醫療機構提供更加定制化、可延展的雲解決方案；為醫生提供更加智能化、高效精準的雲工作流程；為患者提供全生命周期管理的雲健康服務，從預防、診斷、治療等各個環節。雙方計劃陸續推出覆蓋全生命周期的健康雲平台和腫瘤雲平台等系列產品和服務。

集團預期市盈率25.389倍，周息率0.875%。上日收報4.57元，上望5.2元，止損設於 4.45元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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