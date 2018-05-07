即巿股評 港股直擊

美國聯儲局5月2日FOMC會後宣布，聯邦基金利率維持於1.5至1.75厘區間不變。聯儲局一如市場所料並沒有加息，但最新一份議息聲明表示，預期通脹將「接近」聯儲局的中期「對稱」目標2%水平，對通脹展望較之前的「低於2%」字眼樂觀，分析師普遍認為聯儲局在6月13日的FOMC會議肯定加息。議息聲明公布後，聯邦基金利率期貨市場顯示，市場估計聯儲局6月加息0.25厘的機會高達90.6%，其餘9.4%更估計加息0.5厘。聯儲局議息聲明措詞「轉鷹」，翌日(5月3日)恒指裂口下挫，急跌410點或1.3%收市。

另一方面，美國財長努欽率團亦於上周四飛抵北京，就中美近月爆發的連串貿易糾紛與中國展開為期兩日的談判。不過，中美貿易戰牽涉的問題複雜，沒有人會預期雙方第一次的短暫談判就可解決，何況發展到今天，已經超出了美國總統特朗普所講的美中貿易長期巨額逆差的範圍，例如美國商務部剛於4月16日才發出為期長達7年的禁令，禁止美國企業向中興通訊(00763)出售電子技術及通訊零件；就在財長努欽的談判團抵達北京當日，路透、《華爾街日報》引述美國國防部發言人表示，國防部已下令，全球美軍基地的店舖由4月25日開始停止銷售華為及中興的手機及數據機等產品，因為這類設備可能會對(軍方)部門的人員、資訊以至任務帶來不可接受的風險。《華日》更引述多名消息人士稱，特朗普政府基於國家安全理由，或於未來幾個星期發出行政命令，限制個別中方企業在美出售電訊設備。中美矛盾若擴散至通訊科技甚至國防安全之爭，可信美國未來將陸續出台對中國實行更多方面的限制。

事實上，單單是美中互相拋出的500億美元進口商品加徵關稅方案，能否在6月1日生效之前通過雙方進一步磋商達成協議尚屬未知之數，亦即是說未來幾個星期，港股仍會不時受到中美貿易戰甚至電訊科技之爭的相關消息困擾，例如傳媒報道，中美上周五結束談判後，努欽承諾會將中方就中興通訊禁制令的立場向總統特朗普反映，而特朗普如何回應亦會成為不明朗因素。中美首輪貿易談判成果欠理想，恒指上周五再跌386點或1.28%，以29926點的創4月6日以來的最低收市水平，估計恒指已經完成老徐上周提到的超賣反彈(見4月30日「搏拳實錄」〈反彈條件更成熟〉)。

此外，最新消息報道，北韓不滿特朗普將朝鮮半島有望實現無核化的目標，歸功於美國也就是他個人的成功施壓，美朝還未展開對話已出現爭拗，朝鮮半島會談亦將成港股或恒指的另一不明朗因素。

在中美貿易戰以及朝鮮半島局勢的雙重不明朗因素消除之前，雖然恒指剛剛創了近1個月的收市低位，但好友暫難反攻。老徐上周五亦於早市收市前，沽出即月行使價30000點的期指call，並買入即月行使價29800點的期指put，目的是看淡恒指短期表現；但老徐又同時沽出兩張「6月」行使價30000點的期指put。開倉「理念」明天詳談。

老徐