港股直擊 即巿股評

港股上周五跌穿三萬點關收市，惟美股之後大幅抽升，蘋果股價創新高，恒指今早有望回升約三百點，留意指數換馬股份及手機設備股表現。

美國非農業新增職位遜預期，但失業率降至2000年來最低水平，加上中美貿易磋商取得局部進展，以及蘋果股價創新高推動下，美股造好。道指一度飆403點，收市報24262點，漲332點或1.39%；標指則升1.28%；科技板塊在蘋果帶動下跑贏大市，納指強勢抽升1.71%。「股神」畢非德透露，巴郡上季大舉增持7500萬股蘋果，刺激該股最多漲4.16%，曾見184.25美元歷史新高，收市升3.92%，報183.83美元。

儘管4份非農就業數據差於預期，但美元保持強勢，一度升至今年以來最高水平。美滙指數一度升至92.9，自12月28日以來的高位，之後回落至92.566。國際油價上升，市場對美國可能恢復對伊朗實施制裁的憂慮持續，紐約期油升至3年半高位，一度挨近每桶70美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.89元，較本港上日收市升1.94元；騰訊(00700)ADR收報389.42元，升6.62元；國壽(02628)ADR收報20.03元，升0.18元。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報13.42元，升0.36元；中石油(00857)ADR收報5.61元，升5仙；中石化(00386)ADR收報7.64元，升7仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報73.88元，升0.88元；聯通(00762)ADR收報10.78元，升0.12元。

ADR港股比例指數報30294，較上周五恒指收市高367點或1.21%，意味今早恒指有望及時重上三萬點關。恒指上周五收報29926點，跌386點或1.3%，為4月6日以來首次收低於三萬點，踏入5月錄三連跌，累挫881點或2.9%。恒指短期阻力參考10天線約30320點附近，支持位大概在29500點接近4月4日低位及200天平均線水平。

焦點股份

恒生指數公司周五收市後公布，將石藥集團(01093)納入恒指成分股，聯想集團(00992)被剔除，在6月4日生效；國企指數納入中國華融(02799)，剔除中車時代電氣(03898)。假設指數在5月2日調整，石藥佔恒指比重為0.97%；滙控比重由10.16%下跌至10%；騰訊比重由8.98%，升至10%。

恒大集團(03333)：4月合約銷售金額約503.9億元人民幣，按年上升三成三。

富智康(02038)：發盈警，預期第一季度綜合淨虧損約1.26億美元，可能於上半年錄得綜合淨虧損，或會大幅高於去年上半年的1.99億美元，主要因為毛利率受壓，外滙虧損增加等。

由平保(02318)分拆的平安好醫生(01833)上周五掛牌，高見58.7元，較招股價54.8元高出7.1%，不過其後升幅收窄，並以招股價收市，繼續留意短期股價表現。

中國中鐵(00390)：公布A股正在籌劃市場化債轉股，可能構成重大資產重組，A股將自明日起停牌，公司H股將正常交易。