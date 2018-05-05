即巿股評 港股直擊

市場關注中美貿易談判，美股反覆回穩；港股周五走勢則未如理想，恒指在業績股拖累下，周五午後跌幅曾經擴大至逾450點，並且失守三萬點大關，收市跌逾380點。向上觀望重上10天線約30370點的機會，支持參考29800點水平。資金流方面，周四恒指好倉有逾1.05億元流入，同日淡倉流出逾1.1億元，累計5天，好倉流入逾6100萬元，淡倉流入逾2200萬元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價29800至29899點，而熊證街貨密集區則為收回價30900至30999點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為29800至29899點；而熊證則主要流入之收回價區域為30500至30599點。

如看好恒指，可留意牛證(64082)，收回價29450點，行使價29300點，19年1月到期，兌換比率12000。相反如看淡恒指，可留意熊證(67702)，收回價30368點，行使價30518點，18年9月到期，兌換比率12000。

重磅股滙豐(00005)公布季度業績，首季經調整除稅前利潤付約60億美元，按年倒退約3%，符合市場預期；集團同時宣布進行最多為20億美元的股份回購，但預期是今年內唯一一次回購。匯豐在公布季績後急跌，周五午後跌幅逐步擴大至逾3%，一度低見74.85元，收市未能重上75元水平，仍維持逾3%的跌幅，失守10天線、20天線、50天線及250天線。向上觀望重上250天線約75.9元的機會，支持下移至參考72元。看好可留意滙豐購(11430)，行使價80.93元，18年8月到期。或滙豐牛(60491)，收回價73.08元，行使價72.08元，18年12月到期。

友邦保險(01299)公布，按實質匯率計算，首季新業務價值按年增長26%至逾10億美元，並創出季度新高。友邦周五高開逾1%，曾經重上70元關口，但及後有獲利沽盤出現，低位曾倒跌逾2%至68元以下，收市仍跌近2%，剛好位於68元水平。向上觀望重上70元的機會，支持參考67元水平。看好可留意友邦購(28489)，行使價76.8元，18年8月到期。或友邦牛(59542)，收回價66.18元，行使價65.58元，18年11月到期。

至於早前已公布季度業績的中國平安(02318)，走勢亦見偏弱。平安分拆的平安好醫生(01833)周五正式上市，股價表現一般，平安好醫生收市險守招股價。平安周五再失75元水平，收市跌逾1%。向上阻力留意78元，支持下移至參考74元。看好可留意平安購(11445)，行使價80.05元，18年7月到期。或平安牛(63177)，收回價73.28元，行使價72.68元，18年6月到期。

另一隻內險股中國人壽(02628)，周五窄幅偏軟，徘徊在22元附近。向上留意23元的阻力，支持參考21元。看好可留意中壽購(29848)，行使價23.05元，18年8月到期。

港交所(00388)將於下周三公布季度業績。有報道指，小米集團已向港交所提交上市申請，有望成為2014年以來全球最大IPO，以及香港同股不同權新制下的首間上市企業。港交所周五跟隨大市偏軟，收市跌逾1%，再失255元水平。向上留意重上260元的機會，支持參考250元水平。看好可留意港交購(29461)，行使價275.2元，18年7月到期。或港交牛(59916)，收回價249.98元，行使價247.98元，18年9月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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