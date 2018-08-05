即巿股評 港股直擊 國際財經

港股連跌3天，恒生指數累挫近900點，失守30000點關口。恒指周五開市微升28點後迅即倒跌，大部分時間在30000點之上波動，午後顯著向下，尾段急挫，最多瀉454點，低見29859點，收報29926點，仍跌386點(1.3%)，主板成交額989.5億元，上升股份僅佔39%。

周一(4月30日)恒指一舉收復10天、20天、50天和100天移動平均線，惟升抵30853點便無以為繼，未能向上突破今年1月29日33484點向下伸延的下降趨勢線。周四恒指裂口急插，再連環跌穿10天、20天、50天和100天線。截至周五，恒指尚未突破運行逾3個月的三角形形態，走勢仍處於待變中。目前三角形頂線約30750點，底線處於29800點左右。在確認出現突破前，短期後市依然反覆。

日前本欄指出，美國聯儲局議息聲明對通脹的表述顯得鷹派，大大增強市場對美國今年6月加息的預期。而美滙指數自2017年以來反覆下挫，如今有望重拾升軌，投資者須留意美元轉強對金融市場，尤其新興市場帶來的風險。

美滙指數在五一勞動節當天(周二)衝越200天線，這是2017年5月12日以來首次突破此關，轉強之勢漸現。該指數早前連續252個交易日徘徊於200天線之下，日數為2011年以來最長，若把統計時段推前至1971年，則排第七位。美滙指數於1985年5月至1987年8月間，受制於200天線長達546個交易日，紀錄迄今尚未被打破。

當然，單純升穿200天線並不意味美滙指數完全擺脫跌勢。回顧歷史，在1987年8月，即使美滙指數突破200天線，可是僅維持了兩星期，再度失守，其後受制於此關更達209日之久。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)截至4月24日的數據顯示，由投機者持有、反映8種主要貨幣的「合併美元」淨長倉合約數目，由2015年11月底高位逾42.5萬張持續回落，至4月17日及24日更分別達到負27.8萬及負25萬張(即淨短倉)【圖】，與2017年10月3日低位錄得的負27萬張相近。

市場人士對美滙指數的看法由2016年底極端樂觀，到2017年轉趨悲觀，今年首季更可用「扶不起的阿斗」來形容其弱勢。然而，當市場過分悲觀之際，美滙指數卻能反覆走高並收復200天線，這是否意味否極泰來，夾淡倉的日子即將出現？

技術走勢上，美滙指數已升穿2014年中至2017年初升浪的50%回調阻力(約91.2)，似乎有機會向上挑戰38.2%回調阻力(約94)，屆時新興市場股滙債市或呈現鳥獸散現象，投資者宜密切注視。

信報投資研究部

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