即巿股評 港股直擊

隨着「同股不同權」上市方式於本周一 (4月30日) 起生效，國內及海外大型企業再度成為市場關注，憧憬這等企業來港上市。其中近期以國內大型智能手機生產商小米準備來港成為首批以「同股不同權」方式上市的消息最多，根據3月23日科技部火炬中心聯合長城企業戰略研究所發布了《2017中國獨角獸企業發展報告》，小米估值排名第三，估值460億美元，僅次於估值750億美元的螞蟻金服和560億美元的滴滴出行。不過早於今年初小米已傳出擬來港上市 (完成在港上市程序後，小米將考慮以中國預託證券 (CDR) 形式 A 股上市)，當時市值對其估值樂觀，高達1,000億美元；但於上周傳出已完成上市前股權交易後，以有關作價推算對應的公司估值為650億至700億美元，折合約5100億至5495億港元。

上市前管理層變動

若市場推估正確，小米於本周遞交上市申請，則最快可於6月底至7月初掛牌。暫看小米今次在港上市計劃集資至少100億美元(約780億港元)，有機會成為今年全球最大型的科技新股，高盛、摩根士丹利及中信証券(06030)為其上市保薦人。按著「同股不同權」，每股「特殊股份」投票權上限相當於10股普通股的投票權，意味雷軍 (小米創辦人、董事長兼行政總裁) 在上市後，只須持9.1%的特殊股權，便能擁有小米的控股權。但於市傳申請上市之際，集團管理層出現人事變動，於上周五(4月27日)晚上宣布8名聯合創辦人中有兩人離職，分別是原戰略副總裁黃江吉及首席科學家周光平，均表明是基於個人理由；同時小米首席財務官周受資(於2015年加入小米)獲升任為高級副總裁。高層人士變動不免對集團士氣有所影響，雖然雷軍表示受資的領導力及業務管理能力皆傑出，但對集團業務發展能否帶來重大貢獻，仍有待觀察。

逆流而上出貨量增

但無可否認，小米近年增長速度驚人，雖於2015年蝕9.80億元 (人民幣‧同下)，卻於2016年轉虧為盈，更錄得高達9.10億元盈利，繼而在2017年推算賺75.80億元，增長超過7倍。數據機構Counterpoint Research於上周五發布最新報告顯示，中國智能手機出貨量在2018年一季度放緩，同比下降8%，環比下降21%。首季內地智能手機出貨量跌至9100萬台，十大智能手機公司有八間出貨量都按年下跌，但小米卻逆流而上，出貨量按年升37%，明顯令同樣錄得出貨增長但僅微升2%的華為，明顯比下去。該報告又列出國內五大手機公司市佔率分布，小米雖首列第五，市佔率卻由2017年第一季的8.00%，增至2018年同期的13.10%，優於首四大公司，暫看今年盈利增長樂觀，有望再度做造倍增的佳績。

業務發展最大隱憂

此外，小米又承諾，每年整體硬件銷售淨利潤率將永不超過5%，意味着產品銷售價格只會微升，預期今年市佔率將進一步提升。不過隨着4月16日晚上美國商務部決定制裁中興通訊(00763)(全球電信設備市場中有10%市佔率，位列第四)，禁止所有美國公司在七年內向其出口任何技術，包括出售任何零部件，甚至經其他國家轉售亦不可以；又於4月25日美國司法部表示對華為(全球第三大智能手機製造商，僅次於蘋果和三星)是否違反美國制裁伊朗的規定展開調查，市場認為一經定罪，華為將受到較中興更嚴重的制裁行動。隨着小米近年在中國火速崛起，不排除今年也將成為美國調查之列，相信這是小米業務發展的最大隱憂。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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