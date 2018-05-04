今日 18:24
重要通告
港股直擊
中譽集團(00985)公布，預期截至3月底止年度淨虧損將減少，去年度虧損為3.05億美元。
淨虧損減少主要是按公平值計入損益之金融資產公平值變動所產生收益；電子物流平台商譽減值虧損減少所致。
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陸文
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