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騰訊(00700)將於5月16日公布今年首季度業績。中信証券發表報告，預計騰訊受益於網路遊戲、廣告業務等的強勁表現，公司一季度收入將達到731億元(人民幣.下同)，按年增長48%，按季升10%，較綜合券商預期高3%，維持給予騰訊556元之目標價，維持「買入」評級。

中信証券預計騰訊Non-GAAP淨利潤將達到190億元，按年增長34%，按季增10%，較綜合券商預測高6%。中信証券指，騰訊第一季度共上線10款移動遊戲，IOS中國區排行榜資料顯示，「王者榮耀」、「QQ飛車」等主力產品收入流水依然強勁，公司生存類遊戲長期佔據IOS下載榜第一，微信H5小遊戲的上線及良好表現預計將進一步強化騰訊對長尾遊戲用戶流量的獲取能力。中信証券預計騰訊首季移動遊戲收入為205億元，按年增59%，按季增21%；受2017年高基數影響，PC用戶端遊戲預計全年同比增0至10%。該行指，騰訊移動遊戲平台屬性突出，較傳統遊戲公司專案屬性存在顯著差異，業績表現主要和國內市場整體景氣度相關，單遊戲產品業績波動更多是短期擾動，但不影響長期邏輯。

該行又看好騰訊的線上廣告，認為貨幣化開始加速，長期增長動能強勁，考慮到2018世界盃年廣告效應等利好因素，該行看好騰訊廣告業務的短期表現及長期提升潛力，預計2018年全年公司廣告業務增速超過50%。

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