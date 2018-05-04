港股直擊 即巿股評

隔晚美股波動，道指早段曾急跌近四百點，收市倒升5點，報23930。港股連跌兩日累挫495點後，今早先高後低。

恒指今早高開3點，開市後表現反覆，曾升28點，見30341點全日高，之後沽壓驟增，曾挫327點，見29985點半日低，其後回穩重上三萬點，跌幅曾收窄至100點內，中午跌104點，午後復受壓，尾段跌幅進一步擴大，曾挫454點，見29859點全日低。恒指收報29926點，跌386點或1.3%，為4月6日以來首次收低於三萬點，踏入5月錄三連跌，累挫881點或2.9%。大市今日下跌股份比例為61%，上升股比例為39%。

總結全周，恒指跌354點或1.2%；連跌三周累挫881點或2.9%。

全日成交額989.51億元，較上日減少21.39億元。

國企指數收報11890點，跌128點或1.1%。

恒指即月期貨收市跌276點或0.92%，報29780點，低水147點。

A股低收，滬指跌0.32%；深成指跌0.31%。兩市成交額約3604億元人民幣。

新華社報道，美國總統特使、美國財政部長努欽(Steven Mnuchin)率領美方代表團，一連兩日與國務院副總理劉鶴會面，雙方致力於通過對話磋商解決有關經貿問題，就擴大美對華出口、雙邊服務貿易、雙向投資、保護知識產權、解決關稅和非關稅措施等問題充分交換意見，在部分領域達成一些共識，但在一些問題上還存在較大分歧。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌26點，報23884。

藍籌中資金融股偏軟，建行(00939)跌1.1%；工行(01398)跌1.5%；中行(03988)跌1%；平保(02318)旗下平安好醫生掛牌，平保股價收市跌1.1%；國壽(02628)跌0.7%。另外，中移動(00941)跌0.7%；騰訊(00700)跌0.6%；港交所(00388)跌1.1%。相反，中海油(00883)升0.5%。九倉置業(01997)回升2.8%；恒安(01044)升1.3%。

焦點板塊

金融股：市場聚焦重磅金融股業績，滙控(00005)中午公布首季列賬基準稅前盈利跌4%，短期內展開最多20億美元回購，股價午後受壓，曾挫3.7%見74.85元逾三周低，收市跌3.5%，成交額41.49億元。友邦(01299)首季新業務價值10.21億美元，創季度新高，按實質滙率計算增長26%，按固定滙率增長20%，好過市場預期，股價早段升1.7%，收市倒跌1.9%。恒生(00011)派發2018年度第一次中期股息每股1.3元，股價跌2.1%。另外，昨日公布首季稅前溢利增20%的渣打(02888)跌2.3%。

染藍潛力股：恒指公司今日將宣布今年第一度恒生指數系列檢討結果。多隻市值過千億的非藍籌股今早逆市靠穩。被視為「染藍」機會較大的石藥(01093)曾升4.7%，收市升1.9%；中國生物製藥(01177)升3.5%；安踏體育(02020)升1.2%；申洲國際(02313)升0.4%。另外，中國燃氣(00384)升0.9%；復星國際(00656)升1.2%；華潤啤酒(00291)升0.5%；周大福(01929)升0.2%。

焦點股份

中升控股(00881)：今早逆市創新高，收市升3.1%，成交額6.21億元。集團計劃購回於2017年10月30日發行的本金總額23.5億元，於2018年到期的零息可換股債券。此外，集團將發行初步本金總額為39.25億元之2023年可換股債券，且公司同意向經辦人授出期權，以供認購本金額最多達額外7.75億元之2023年可換股債券。

新股：平保(02318)分拆的平安健康醫療科技(01833)(簡稱平安好醫生)早段最高見58.7元，收報54.8元，與招股價持平，成交額約38.5億元。創業板威誠國際控股(08107)收報0.4元，較招股價0.225元，高0.175元或77.8%，成交額約1.6億元，不計手續費每手賺1750元。

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