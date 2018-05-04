即巿股評 港股直擊

今日市場焦點落在首日掛牌上市的平安好醫生(01833)，此股昨日暗盤高開低收，早已預告今日表現。從其母公司平保(02318)於3月21日高位94.8元跌至昨日低位74.5元，累積跌幅21.4%可見，有關分拆的利好因素看來早在先前的升幅中反映。有平安好醫生這個案例在前，或許會影響市場調整平保分拆下一隻巨無霸陸金所上市的看法。

筆者向來不鼓勵投資者抽新股，畢竟新股是一個莊家必勝的遊戲，市場氣氛好的時候，幕後圍飛作歹散戶一手難求；市場氣氛差的時候，幕後悉數派出街，散戶「飽到嘔」，抽新股某程度衰過賭大細。不過，新股市場還是有點投機空間，畢竟賭大細始終有五成機會勝出(並有五成機會落敗)。純粹以新股論新股，筆者寧願抽捷榮國際(02119)，雖然捷榮老闆賣舊股觀感欠佳，但幕後操作此股的能力要比平安好醫生簡單得多，首日應有不錯利潤。

政府風險凌駕基本因素

目前大市繼續於3萬點樓上橫行整固，並呈現收窄三角型運行，與10天、20天、50天及100天線交滙。技術上，當股市走到滙聚均線末端便會「爆邊」，按宏觀經濟及企業盈利角度來看，理論上應該向上爆。只不過，今時今日股市受到太多人為因素影響，特別是美國總統特朗普從不同途徑擾亂世界秩序，此等政治風險對股市的影響遠超基本因素。

或許去年港股單邊向上，令投資者在精神上不知不覺間被指數表現「囚禁」。大市從年初至今近乎無起跌，但個別指數成分股已跌了一、兩成，期內比亞迪(01211)、吉利(00175)、瑞聲(02018)及平保跌幅分別為26%、23%、20%及10%。反過來說，去年就算啪十粒偉哥都沒有反應的二三線股及細價股，今年開始見鑊氣，反映資金追逐的對象已有轉移。

筆者上篇文章推薦京能潔能(00579)，該股雖然近日升至一個月高位2.07元，但整體估值及走勢仍然落後，有貨在手可繼續持有，無貨則可在1.9元至2元之間逐步吸納，首站目標2.25元維持不變。本周繼續尋找表現落後但估值吸引的細價股，當中可留意在運動板塊中相對落後的中動向(03818)。

估值折讓派息穩定

中動向現價相對預測市盈率(P/E)約8.3倍，較同業安踏(02020)、李寧(02331)及特步(01368)預測P/E約24倍、20.9倍及13.1倍，折讓介乎37%至65%。值得注意的是，中動向去年10月從李寧挖來前行政總裁張志勇擔任首席執行官後，便接二連三出現「貼埋錢比管理層」認購公司股份，接貨者除張志勇外，還包括執董陳晨、市場副總裁揚綱及多名附屬公司董事等管理層，配售股介乎1.26元至1.35元之間。

上市公司借錢予管理層接貨，目的應該不會希望賺取利息，更似是用低價向管理層配售公司股份，鼓勵管理層做好條數(可能是業績，也可能是股價)，畢竟管理層低價接貨後與公司坐同一條船，誘因相當大。撇除這點，中動向上市超過十年，除了2011年未有派發股息外，其餘年份均有派發股息及特別息，防守性相對較大。中動向現價1.42元，與管理層接貨價格相差不遠，相信好事在後頭。投資者可於現價吸納，首站先以2015年港股大時代高位1.93元作目標，潛在升幅接近四成。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。