即巿股評 港股直擊

讀者林小姐問:「你好，在27.25元的價位買入了中國恒大(03333)，請問在未來2個月內會升嗎？還是該在現在止蝕買入其他股票？謝謝！」

馮宏遠 豐盛金融資產管理部分析員

「現時讀者捱價的程度不算太嚴重，約7%至8%。不過，我個人現時對內房股的看法，屬於中性偏淡。因為恒大去年的售樓表現非常好，今年很難再有突出表現；其次，大部分內房股都是高槓桿、高負債；而內地亦開始有『水緊』跡象，資金鏈仍然是比較緊張，所以對內房股有保留。如果以同一個板塊來看，我會建議買入萬科(02202)，一來槓桿相對較低，二來萬科日後有望可以用較低價錢於深圳買入地皮，營運模式較其他內房股理想。若選擇止蝕轉往其他板塊，可以考慮香港或內地的零售股，可選擇股值比較合理的股份。當中，你可以留意莎莎國際(00178)，但股價已上升不少。另一隻可以選擇的是L'Occitane(00973)，雖然不是純香港零售股，但其估值都處於偏低水平。不過，即使換馬的話，都不建議將資金全部轉移至其他股份，可以將七成資金換馬，三成作現金持有。」

溫傑 光大新鴻基財富管理策略師

「中國恒大去年業績表現理想，同時集團的財務槓桿亦呈現下降趨勢。此外，集團對未來三年(2018-2020年)的淨利潤承諾分別為500億、550億及600億元人民幣，以2017年淨利潤為基準計算，未來三年淨利潤的年均複合增長率為17.4%，儘管此增長較去年增長降低不少，惟相對目前約11倍市盈率股價而言，尚具支持力度，建議投資者未來可於22至28元作波段操作。」

李浩然 信報投資研究部分析員

「以圖論勢，中國恒大以處於高位反覆的格局，方向仍然未明。從宏觀面來看，在中美貿易摩擦升溫及內地經濟轉型下，今年下半年經濟或有可能出現更明顯放緩，促進內部消息應該是重中之重；近期不少消費股表現不俗，如醫藥、運動服飾等，但其實房地產是更大金額的民生消費市場，也帶動其他行業的消費；不過，由於房地產也是投資資產的類別，過度投機炒賣令中央不時要出招遏抑；但微妙的是，每當經濟疲弱的時候，中央又會率先放鬆，期望樓市帶動其他行業復甦；因此，大方向應不宜太過看淡內房股表現，但操作時宜保持靈活和內地宏觀面的變化。」

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