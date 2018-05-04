即巿股評 港股直擊

曾經有唔少人問我，點解喺各個平台發表嘅專欄，九成九都係以口語化寫作，我可以好清楚肯定咁答大家，因為我母語係廣東話，我自細學寫嘅係正體字，喺香港地大部份人一直以廣東話溝通，要最直接表達我嘅想法，最理想當然係用廣東話…..完。

講番隔晚美股又坐過山車，早段市場擔心美方貿易談判代表出訪中國無功而回，道指一度插水近400點，最終收市倒升5點，可惜仍未能收復二萬四大關，至於標指跟納指跌幅收窄。美股能夠拗腰，全靠白宮經濟顧問派定心丸，指雙方談判進度理想，目前只等中方回應配合。留意番……係要中方配合，阿爺肯唔肯就範係一件事，千祈咪太一廂情願。估計呢兩日美股都會受談判消息影響，不過有著名策略師就話美股低位大反彈，主要係因為價錢太平，吸引資金入場掃貨。

講到平，港股現價PE仲平過美股多多聲，不過阿Man唔係著名策略師，當然無缸邊友會聽我呢枝笛。睇番港股呢邊，感覺上係搖搖欲墜，恒指今早高開3點，報30316點，係咁矣見一見30341半日高位後反覆回落，一度跌327點，見29985點半日低位，其後跌幅收窄，三萬大關失而復得，恒指中午報30208點，跌104點；國企指數報11984點，跌34點。恒指繼續喺29800點至31000點之間上落，直至今日亦未走出呢個框框。

騰訊空軍似乎開始收手

重磅股四大天王只有騰訊(00700)逆市上升，皆因空軍似乎開始收手，呢兩日騰訊累積沽空金額有回落跡象。相反平保(02318)累積沽空金額有增無減，截至噚日累計沽空金額已達1130億，可見空軍大戶對平保睇法要幾淡有幾淡。又好難空軍對平保開火重擊，今日阿仔平安好醫生(01833)首日登陸魚缸，股價最高58.7元，半日報收55.55元，抽中一手高位出貨都叫有杯咖啡飲吓，以上半場收市價計，手續費都蝕埋畀佢，唔怪得有缸邊友即幫好醫生改名，叫做平安西醫，以咁大晒士嘅新股同埋近日上市主板股比較，好醫生表現又真係西咗啲。未能母憑子貴，平保半日跌0.7%，險守75元，報收75.1元，下個支持位喺250線，即係69.3元。

回購規模遜預期

另一市場焦點當然係大笨象(00005)公布季度業績，結果係表現強差人意，季列賬基準稅前盈利跌4%，短期內展開最多20億美元回購。大笨象雖然卒之公布回購計劃，但晒士得嗰20億美元，兼且講到明係年內唯一一次回購，股價表現當然唔會好得去邊。加上未能守住78元，又要睇番75元呢個位守唔守得住。

幾隻重磅股表現麻麻，目前係最弱勢嘅騰訊叫做定番啲，但另外三頭馬車又死死地火，恒指能夠守住30000大關已經要收貨。即管睇吓中美貿易談判發展如何，將會直接左右中、港、美三地股市表現。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)