港股直擊 即巿股評

隔晚美股波動，道指早段曾急跌近四百點，收市倒升5點，報23930。港股連跌兩日累挫495點後，今早先高後低。

恒指今早高開3點，開市後表現反覆，曾升28點，見30341點半日高，之後沽壓驟增，曾挫327點，見29985點半日低，其後回穩重上三萬點，跌幅曾收窄至100點內。恒指中午收報30208點，跌104點或0.3%，大市成交額500.85億元。

國企指數報11984點，跌34點或0.3%。

A股半日個別發展，滬指跌0.12%；深成指升0.06%。

藍籌中資金融股偏軟，建行(00939)跌0.6%；工行(01398)跌1%；中行(03988)跌0.5%；平保(02318)旗下平安好醫生掛牌，股價半日跌0.7%；國壽(02628)跌0.2%。相反，騰訊(00700)升0.8%。中移動(00941)升0.9%；中海油(00883)升1.7%。九倉置業(01997)回升3.3%。

焦點板塊

金融股：市場聚焦重磅金融股業績，友邦(01299)首季，新業務價值10.21億美元，創季度新高，按實質滙率計算增長26%，按固定滙率增長20%，好過市場預期，股價早段升1.7%，半日倒跌1.2%。滙控(00005)和恒生(00011)今日公布季績，半日分別跌0.8%和1.4%。當中滙控中午公布首季列賬基準稅前盈利跌4%，短期內展開最多20億美元回購。另外，昨日公布首季稅前溢利增20%的渣打(02888)跌1.9%。

染藍潛力股：恒指公司今日將宣布今年第一度恒生指數系列檢討結果。多隻市值過千億的非藍籌股今早逆市靠穩。被視為「染藍」機會較大的石藥(01093)升1.7%；中國生物製藥(01177)升1.5%；安踏體育(02020)升2.1%；申洲國際(02313)升0.7%。另外，中國燃氣(00384)升2.5%；復星國際(00656)升2%；郵儲行(01658)升0.6%；華潤啤酒(00291)升1.5%；周大福(01929)升0.4%。

焦點股份

中升控股(00881)：今早逆市創新高，半日升4%，成交額3.53億元。集團計劃購回於2017年10月30日發行的本金總額23.5億元，於2018年到期的零息可換股債券。此外，集團將發行初步本金總額為39.25億元之2023年可換股債券，且公司已有條件同意向經辦人授出期權以供認購本金額最多達額外7.75億元之2023年可換股債券。

五龍電動車(00729)：今早受壓，半日挫8.6%。集團發盈警，預期截至3月底止年度，股東應佔虧損按年增加超過1.3倍，去年股東應佔虧損為5.55億元。此外，集團出售鉅業控股全部已發行股本，代價為8000萬元人民幣，預期出售將錄得約1.77億元未經審核虧損。

新股：兩股掛牌，其中平保分拆的平安健康醫療科技(01833)(簡稱平安好醫生)高開高4.56%後，曾見58.7元，其後受壓，低見54.85元，逼近招股價54.8元，半日報55.55元，較招股價高1.4%，成交額27.83億元。創業板威誠國際控股(08107)中午收報0.51元，較招股價0.225元，高1.27倍，成交額1.07億元。

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