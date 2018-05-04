港股直擊 香港財經 國際財經 重要通告

滙豐控股(00005)首季列賬基準稅前盈利倒退4%，並公布短期內展開20億美元股份回購計劃，將是年內唯一的一次回購。

滙控截至今年3月底止首季列賬基準除稅前利潤47.55億美元，按年跌4.15%，當中包括重大項目的不利變動淨額2億美元，但部分被貨幣換算的有利影響2億美元所抵消。

首季經調整除稅前利潤60.33億美元，按年跌2.85%，是由於收入增長被營業支出的增幅抵消有餘所致。每股盈利0.15美元，第一次普通股股息0.1美元。

期內，經調整收入138.5億美元，按年增2.51%，主要來自零售銀行及財富管理業務和工商金融業務，但被企業中心的收入減少所部分抵消。環球銀行及資本市場業務的收入大致維持不變。

經調整貸款減值及其他信貸風險準備1.7億美元，按年減少29.17%，主要與零售銀行及財富管理業務的準備有關，尤其是於墨西哥和英國就無抵押貸款結欠提撥的準備，其次為於香港就無抵押貸款提撥的準備。

經調整營業支出82.45億美元，按年增8.19%，反映對業務發展的投資增加，以及各項環球業務對電子銀行服務的持續投資。

滙控同時宣布，有意進行金額最多20億美元的股份回購，預期將於短期內展開。考慮到所預見的增長機會，相信這會是集團於2018年內唯一的一次股份回購。集團有意贖回兩批一級證券，面值60億美元。

滙控行政總裁范寧表示，各項環球業務於第一季表現理想，延續2017年底以來的增長動力。集團繼續因利率上升及經濟增長而受惠，特別是在亞洲。集團首要工作是以安全穩妥的方式推動業務增長，並已增加相關投資，務求達致目標。集團致力在2018年達致收入增長率與支出增長率之差為正數。