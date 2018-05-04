港股直擊 即巿股評

隔晚美股表現波動，道指早段曾急跌近四百點，收市則倒升5點。港股今早表現反覆，一度失守三萬點關。

恒指今早高開3點，報30316點，早段高見30341後反覆回落，一度挫327點，見29985點半日低，其後回穩重上三萬點，跌幅曾收窄至100點內。恒指中午報30208點，跌104點或0.35%，大市成交額500.85億元。

國企指數報11984點，跌34點或0.29%。

藍籌股方面，九龍倉置業(01997)將公布首季營運數據，今升3.27%; 騰訊(00700)反彈0.78%; 中海油(00883)回升1.69%; 濠賭股回吐，金沙(01928)跌1.83%; 銀娛(00027)跌0.58%。

半導體股造好，獲上海市長到訪的中芯國際(00981)，今早升3.92%; 華虹半導體(01347)升破10天線，漲3.02%; 另外，中電華大科技(00085)及先進半導體(03355)分別升2.42%及1.15%。

體育用品股逆市走高，李寧(02331)低開高走，升3.75%; 特步(01368)創逾兩周高，漲4.17%; 另外，安踏(02020)及寶勝國際(03813)分別升2.13%及0.79%。

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